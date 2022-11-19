Рус

Гороскоп на 20 листопада: ідеальний день, щоб змінити спосіб життя і позбутися шкідливих звичок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Гороскоп на 20 листопада 2022 року
Гороскоп на 20 листопада 2022 року

Ця неділя ідеально підходить для втілення задуманого у життя

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця неділя — найкращий момент для Овнів для втілення задуманого в життя. Нічні світила обіцяють успіх у всіх починаннях, тому час сміливо взятися за роботу. Овнам потрібно бути відкритими та говорити прямо, що є на душі. Головне — доводити все до кінця і не втрачати віри у свої сили.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день є сприятливим для зміни обстановки або способу життя. Настав час також відмовитись Тельцям від шкідливих звичок. Потрібно якнайчастіше бувати на свіжому повітрі, спілкуватися з людьми та займатися улюбленими справами. Удача чекає на всіх, хто зайнятий у творчій сфері, у сфері продажів. А ви знали, що Тельці розлучаються найчастіше?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам необхідно цієї неділі намагатися бути більш чуйними, тому що їх завданням буде зберегти гарний настрій собі і навколишнім, близьким людям. Варто бути доброзичливішим і прагнути до пошуку компромісів. Потрібно допомагати тим, хто допомагав раніше.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї неділі Ракам важливо заново розставити пріоритети і знайти те, на що йде більша частина сил. Цього дня потрібно намагатися будувати стосунки з навколишніми на довірі та взаєморозумінні. Бажано йти назустріч тим, хто прагне бути ближчим до вас. Гарний час для здійснення онлайн-покупок.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам не треба боятися давати поради та приймати поради близьких у відповідь, ділитися своїми враженнями. День підходить для налагодження стосунків із колегами, особливо якщо поточний робочий колектив поки що не дуже близький. Не варто соромитися зізнаватись у своїй симпатії до них.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила рекомендують Дівам проявити цієї неділі більше уваги та участі до своїх близьких. Сім’я цього дня стане джерелом сили. Якщо буде потрібна порада — близькі обов’язково її дадуть, і переоцінити значущість їхнього досвіду та підтримки буде складно. До речі, Діви завжди досягають фінансового успіху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Занадто активні дії можуть нашкодити Терезам як у професійній сфері, так і в коханні. Якщо захочеться дати вихід енергії, займіться фізичною роботою. Сприятливий день для спілкування та особистих знайомств. Нічні світила на боці Терезів, тому не варто сумніватися в собі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Прохолодність і спокій допоможуть Скорпіонам вийти переможцями цієї неділі, причому не тільки в роботі, а й у любовному плані. Це дуже важливий день, проте замість понаднормових годин астрологи радять Скорпіонам побути вдома в тиші та спокої.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Щоб мрії стали реальністю, Стрільцям необхідно робити усвідомлені вчинки та рішучі дії. Вплив нічних світил у цей день відкриє нові дороги всім Стрільцям, але особливо пощастить людям, робота яких пов’язана з гуманітарною діяльністю. Очікується приплив творчості та натхнення. Додамо, що Стрільці скоро зірвуть куш.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї неділі Козерогам не доведеться шукати приводу для застосування своїх талантів: він знайдеться сам і допоможе досягти успіху в житті. Астрологи рекомендують бути щедрими, якщо справа торкнеться самих Козерогів чи їхньої родини. Неймовірно вдалий день для амбітних людей: будь-які починання матимуть підтримку нічних світил.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нічні світила затишно розташувалися в домі кар’єри, а це обіцяє Водоліям успіхи у діловому житті. Ідеальний момент для запуску нових проєктів, особистих зустрічей, втілення професійних мрій. Увійшовши до азарту, цілком реально вирішити ще й кілька супутніх проблем.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Дуже вдалий день для Риб творчих та інтелектуальних професій. Можлива поява натхнення, мотивації. Корисно буде подбати не тільки про власне здоров’я, а й про здоров’я тих, хто особливо дорогий серцю — наприклад, дітей та вихованців.

Теги:
#Знаки зодіаку