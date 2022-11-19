Гороскоп на 20 листопада: ідеальний день, щоб змінити спосіб життя і позбутися шкідливих звичок

Ця неділя ідеально підходить для втілення задуманого у життя

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця неділя — найкращий момент для Овнів для втілення задуманого в життя. Нічні світила обіцяють успіх у всіх починаннях, тому час сміливо взятися за роботу. Овнам потрібно бути відкритими та говорити прямо, що є на душі. Головне — доводити все до кінця і не втрачати віри у свої сили.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день є сприятливим для зміни обстановки або способу життя. Настав час також відмовитись Тельцям від шкідливих звичок. Потрібно якнайчастіше бувати на свіжому повітрі, спілкуватися з людьми та займатися улюбленими справами. Удача чекає на всіх, хто зайнятий у творчій сфері, у сфері продажів. А ви знали, що Тельці розлучаються найчастіше?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам необхідно цієї неділі намагатися бути більш чуйними, тому що їх завданням буде зберегти гарний настрій собі і навколишнім, близьким людям. Варто бути доброзичливішим і прагнути до пошуку компромісів. Потрібно допомагати тим, хто допомагав раніше.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї неділі Ракам важливо заново розставити пріоритети і знайти те, на що йде більша частина сил. Цього дня потрібно намагатися будувати стосунки з навколишніми на довірі та взаєморозумінні. Бажано йти назустріч тим, хто прагне бути ближчим до вас. Гарний час для здійснення онлайн-покупок.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Левам не треба боятися давати поради та приймати поради близьких у відповідь, ділитися своїми враженнями. День підходить для налагодження стосунків із колегами, особливо якщо поточний робочий колектив поки що не дуже близький. Не варто соромитися зізнаватись у своїй симпатії до них.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Нічні світила рекомендують Дівам проявити цієї неділі більше уваги та участі до своїх близьких. Сім’я цього дня стане джерелом сили. Якщо буде потрібна порада — близькі обов’язково її дадуть, і переоцінити значущість їхнього досвіду та підтримки буде складно. До речі, Діви завжди досягають фінансового успіху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Занадто активні дії можуть нашкодити Терезам як у професійній сфері, так і в коханні. Якщо захочеться дати вихід енергії, займіться фізичною роботою. Сприятливий день для спілкування та особистих знайомств. Нічні світила на боці Терезів, тому не варто сумніватися в собі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Прохолодність і спокій допоможуть Скорпіонам вийти переможцями цієї неділі, причому не тільки в роботі, а й у любовному плані. Це дуже важливий день, проте замість понаднормових годин астрологи радять Скорпіонам побути вдома в тиші та спокої.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Щоб мрії стали реальністю, Стрільцям необхідно робити усвідомлені вчинки та рішучі дії. Вплив нічних світил у цей день відкриє нові дороги всім Стрільцям, але особливо пощастить людям, робота яких пов’язана з гуманітарною діяльністю. Очікується приплив творчості та натхнення. Додамо, що Стрільці скоро зірвуть куш.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цієї неділі Козерогам не доведеться шукати приводу для застосування своїх талантів: він знайдеться сам і допоможе досягти успіху в житті. Астрологи рекомендують бути щедрими, якщо справа торкнеться самих Козерогів чи їхньої родини. Неймовірно вдалий день для амбітних людей: будь-які починання матимуть підтримку нічних світил.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Нічні світила затишно розташувалися в домі кар’єри, а це обіцяє Водоліям успіхи у діловому житті. Ідеальний момент для запуску нових проєктів, особистих зустрічей, втілення професійних мрій. Увійшовши до азарту, цілком реально вирішити ще й кілька супутніх проблем.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Дуже вдалий день для Риб творчих та інтелектуальних професій. Можлива поява натхнення, мотивації. Корисно буде подбати не тільки про власне здоров’я, а й про здоров’я тих, хто особливо дорогий серцю — наприклад, дітей та вихованців.