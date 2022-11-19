Чекають випробування та неприємності: яким двом знакам Зодіаку грудень несе погані звістки

Зірки "нагородять" Скорпіонів і Козерогів одним клопотом

Астрологи, які раніше назвали найхаризматичніших знаків Зодіаку, розповіли, хто з представників гороскопа зіткнеться із розчаруваннями у грудні цього року.

На представників двох знаків Зодіаку, Скорпіонів та Козерогів, чекають випробування, клопіт та неприємності у першому місяці зими, пише unian.

Скорпіони

Скорпіонів чекають проблеми у професійному плані. Цього місяця їм можуть не виплатити заробітну плату, понизити на посаді або взагалі звільнити. Імовірні стреси та погіршення здоров’я. Астрологи радять Скорпіонам намагатися вирішувати всі негаразди холоднокровно, не беручи їх близько до серця. Що обіцяють зірки цьому знаку – дізнайтесь у гороскопі Скорпіона на сьогодні.

Козероги

Козероги можуть зіткнутися зі складними і важкорозв'язними завданнями. Можливо, по роботі їм доведеться домовлятися про зустріч з неприємною і відштовхуючую людиною. Можуть виникнути проблеми і в коханні: кохана людина Козерогів може захворіти або потрапити в неприємну ситуацію. Як складеться день цього знака Зодіаку – можна дізнатися у гороскопі Козерога на сьогодні.

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