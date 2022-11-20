Названо найгірші мами за знаком Зодіаку

Жінки цих знаків люблять втручатися у життя своїх дітей

Ці представниці прекрасної статі можуть бути відмінними господинями, але з роллю хорошої матері вони часто не справляються.

Астрологи розповіли, що жінкам за знаком Зодіаку Овен, Риби та Рак важко впоратися з дитячими істериками. А ще вони люблять втручатися в життя вже дорослих дітей. Про це пише cluber.

Риби

Риби ніколи нічого не терплять. Ці жінки можуть не тільки підвищити голос через витівки дитини, а й покарати жорсткіше. Ці ситуації можуть повторюватись. Як проходить сьогоднішній день у Риб, дізнайтеся з гороскопа.

Овни

Овни завжди впевнені у своїй правоті, навіть якщо вони реально неправі. Мами цього знака Зодіаку рідко дають право вибору своїй дитині та вирішують усе за них: куди поступити, ким працювати, з ким дружити та заводити стосунки. Що випало на долю Овна сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Раки

Раки дуже чутливі. Жінки цього знаку часто впадають у депресію і є справжніми песимістками. Менше приділяючи уваги на виховання своєї дитини, малюк виростає непристосованим до реального життя та його труднощів. Гороскоп Рака на день читайте на нашому сайті.

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