Гороскоп на 21 листопада: пощастить не лише на роботі, а й у спілкуванні з коханою людиною

Цей понеділок обіцяє знакам Зодіаку бути насиченим та продуктивним

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Величезну користь Овнам у цей понеділок принесуть будь-які практики та техніки, націлені на зміцнення енергетики. Астрологи не радять нехтувати можливостями залатати ментальні рани – це подарує новий заряд бадьорості на цілий день. Вечір варто присвятити домашнім клопотам та спілкуванню з близькими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям не треба боятися проявляти розважливість та хитрість у питаннях грошей та роботи. Цього понеділка є шанс здійснити давню мрію. Можна робити дорогі покупки, оформляти кредити, іпотеку, будувати амбітні плани на майбутнє. Корисна прогулянка на свіжому повітрі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо нещодавно Близнюки мали серйозні кризи у стосунках, то настав час їх вирішити. Романтичні стосунки з коханою людиною стануть довірливішими, яскравішими, позитивнішими. Це ідеальний день для добра та оптимізму, налагодження контактів з авторитетними людьми.

Рак (22 червня — 22 липня)

У любовній сфері у Раків цей понеділок обіцяє бути насиченим та продуктивним. Вам може знадобитись моральна підтримка. Нічні світила пропонують шукати її серед найближчих — кохані вислухають, зрозуміють і неодноразово виручать. Зірки на боці Раків, тому не варто сумніватися в собі. Додамо, що Ракам зима подарує бурхливий роман.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Щоб полегшити своє життя цього понеділка, Левам по можливості варто очистити свої стосунки, позбавляючись минулих образ і старих конфліктів. Якщо робочі справи зроблено, можна зайнятися домашніми клопотами. Досягнення та результати допоможуть почуватися впевненіше та міцніше стояти на ногах.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У Дів цього понеділка дуже активний день. З самого ранку потрібно якнайшвидше влитися в робочий ритм або зайнятися домашніми справами, якщо у вас вихідний. Астрологи не рекомендують вам боятися легкої втоми, але й перевантажувати себе зайвим клопотом у цей день не варто. До речі, Діви приречені на багатство.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вдалий день у Терезів для спільної налагодженої роботи — енергії рівні і спокійні, навколишні люди налаштовані оптимістично. Багато Терезів зможуть переконатися на особистому прикладі, що "одна голова добре, а дві краще": саме так вийде знайти правильне рішення.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Для початку Скорпіонам цього понеділка бажано внутрішньо налаштуватися на роботу: як тільки вдасться зловити потрібну хвилю, справи підуть тільки в гору. Вам не можна цього дня проявляти надмірну обережність. Астрологи радять рухатися вперед, хоч би чого це не коштувало.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи рекомендують Стрільцям цього понеділка чіплятися за будь-які можливості. Це стосується амурної та ділової сфер життя. Важливо віддати перевагу переробкам спокійний і розмірений темп. Нічні світила сприятливі. Вечір варто присвятити догляду за собою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей понеділок ідеально підходить для боротьби зі шкідливими звичками. Астрологи зазначають, що настав час взяти своє життя під контроль. Нічні світила допоможуть вам у боротьбі із собою та зі своїми "демонами". Також день сприятливий для духовних практик та молитов. А ви знали, що Козероги завжди виграють суперечки?

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Це ідеальний день у Водоліїв для покупок, шопінгу, оновлення гардероба. Нічні світила дадуть вам свій захист та поділяться позитивною енергією. Цього понеділка можна сміливо вирушати у поїздки, змінювати обстановку, розпочинати нові справи. Гарний день для романтики.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього понеділка Риби будуть в ударі. Їм пощастить не лише на роботі, а й у спілкуванні із другою половинкою. Цього дня ви можете сміливо планувати угоди, особливо ті, що пов’язані із грошовими питаннями. На початку тижня ви можете покращити своє фінансове становище.