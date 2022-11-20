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Гороскоп на 21 листопада: пощастить не лише на роботі, а й у спілкуванні з коханою людиною

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 21 листопада 2022 року
Гороскоп на 21 листопада 2022 року

Цей понеділок обіцяє знакам Зодіаку бути насиченим та продуктивним

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Величезну користь Овнам у цей понеділок принесуть будь-які практики та техніки, націлені на зміцнення енергетики. Астрологи не радять нехтувати можливостями залатати ментальні рани – це подарує новий заряд бадьорості на цілий день. Вечір варто присвятити домашнім клопотам та спілкуванню з близькими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям не треба боятися проявляти розважливість та хитрість у питаннях грошей та роботи. Цього понеділка є шанс здійснити давню мрію. Можна робити дорогі покупки, оформляти кредити, іпотеку, будувати амбітні плани на майбутнє. Корисна прогулянка на свіжому повітрі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо нещодавно Близнюки мали серйозні кризи у стосунках, то настав час їх вирішити. Романтичні стосунки з коханою людиною стануть довірливішими, яскравішими, позитивнішими. Це ідеальний день для добра та оптимізму, налагодження контактів з авторитетними людьми.

Рак (22 червня — 22 липня)

У любовній сфері у Раків цей понеділок обіцяє бути насиченим та продуктивним. Вам може знадобитись моральна підтримка. Нічні світила пропонують шукати її серед найближчих — кохані вислухають, зрозуміють і неодноразово виручать. Зірки на боці Раків, тому не варто сумніватися в собі. Додамо, що Ракам зима подарує бурхливий роман.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Щоб полегшити своє життя цього понеділка, Левам по можливості варто очистити свої стосунки, позбавляючись минулих образ і старих конфліктів. Якщо робочі справи зроблено, можна зайнятися домашніми клопотами. Досягнення та результати допоможуть почуватися впевненіше та міцніше стояти на ногах.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У Дів цього понеділка дуже активний день. З самого ранку потрібно якнайшвидше влитися в робочий ритм або зайнятися домашніми справами, якщо у вас вихідний. Астрологи не рекомендують вам боятися легкої втоми, але й перевантажувати себе зайвим клопотом у цей день не варто. До речі, Діви приречені на багатство.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вдалий день у Терезів для спільної налагодженої роботи — енергії рівні і спокійні, навколишні люди налаштовані оптимістично. Багато Терезів зможуть переконатися на особистому прикладі, що "одна голова добре, а дві краще": саме так вийде знайти правильне рішення.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Для початку Скорпіонам цього понеділка бажано внутрішньо налаштуватися на роботу: як тільки вдасться зловити потрібну хвилю, справи підуть тільки в гору. Вам не можна цього дня проявляти надмірну обережність. Астрологи радять рухатися вперед, хоч би чого це не коштувало.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Астрологи рекомендують Стрільцям цього понеділка чіплятися за будь-які можливості. Це стосується амурної та ділової сфер життя. Важливо віддати перевагу переробкам спокійний і розмірений темп. Нічні світила сприятливі. Вечір варто присвятити догляду за собою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цей понеділок ідеально підходить для боротьби зі шкідливими звичками. Астрологи зазначають, що настав час взяти своє життя під контроль. Нічні світила допоможуть вам у боротьбі із собою та зі своїми "демонами". Також день сприятливий для духовних практик та молитов. А ви знали, що Козероги завжди виграють суперечки?

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Це ідеальний день у Водоліїв для покупок, шопінгу, оновлення гардероба. Нічні світила дадуть вам свій захист та поділяться позитивною енергією. Цього понеділка можна сміливо вирушати у поїздки, змінювати обстановку, розпочинати нові справи. Гарний день для романтики.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цього понеділка Риби будуть в ударі. Їм пощастить не лише на роботі, а й у спілкуванні із другою половинкою. Цього дня ви можете сміливо планувати угоди, особливо ті, що пов’язані із грошовими питаннями. На початку тижня ви можете покращити своє фінансове становище.

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