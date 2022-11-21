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Допоможуть залучити щастя, кохання та багатство: талісмани знаків Зодіаку на 2023 рік

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Сильні обереги за знаком Зодіаку на 2023 рік Новина оновлена 21 листопада 2022, 13:50
Сильні обереги за знаком Зодіаку на 2023 рік. Фото Колаж "Телеграфа"

Обов’язково обзаведіться одним із цих талісманів, щоб наступний рік пройшов максимально успішно та щасливо.

Трохи більше ніж через місяць настане Новий 2023, покровителем якого стане Чорний Водянок Кролик, і він принесе всім нам багато нових надій і можливостей. А щоб усі бажання та мрії збивалися – їм треба допомагати. І допомогти цьому можуть певні талісмани, а також кольори або відтінки, які підходять саме вашому знаку Зодіаку.

Астрологи відзначають, що Водяний Кролик підготував для кожного представника зодіакального кола свій особистий оберіг, а також колір та відтінок, які приноситиме їм успіх у 2023 році. Не нехтуйте цими порадами, і обов’язково купіть собі щось із цього.

Талісмани знаків Зодіаку на 2023 рік:

  • Овен – новий органайзер чи блокнот допоможе вам організувати своє життя у новому році. Бажано звернути увагу на варіанти жовтого, помаранчевого, морквяного, червоного чи пурпурового кольору.
  • Телець — на вас чекає багато корисних знайомств, тому буде нових контактів. Успіх принесе вам телефон, тому настав час задуматися про купівлю нового гаджета. Вдалі кольори — зелений і смарагдовий.
  • Близнюки — Кролик радить вам більше звернути увагу на своє здоров’я та тіло. Ваш талісман — килимок для йоги, гантелі, спортивна форма або абонемент до спортзалу. Вдалий колір – жовтий і всі його відтінки.
  • Рак — на вас чекає багато подорожей і відряджень, тому логічно, що ваш талісман — нова валіза або дорожня сумка. А оскільки вдалі кольори 2023 року – це блакитний, синій та сріблястий, то зверніть увагу на сумки таких відтінків.
  • Лев — 2023 для вас повинен пройти під девізом "любові до себе". Ваш щасливий оберіг — гарне велике дзеркало або будь-які доглядові косметичні засоби. Вдалий колір — жовті та помаранчеві відтінки.
  • Діва — новий рік віддячить вам за всю вашу працю. Готуйтеся отримувати великий прибуток, який бажано зберегти — ваш талісман скарбничка. І бажано, щоб вона була зеленого, коричневого, блакитного або бежевого відтінку, адже це ваші вдалі кольори.
  • Терези — ви повинні звернути всю свою увагу на свою самоосвіту. Отже, ваш талісман — предмет, який уособлює ваше бажання. У відтінках віддавайте перевагу колірній палітрі морської хвилі.
  • Скорпіон – щоб бути успішними у 2023 році, вам важливо все добре спланувати та нічого не забувати. Обов’язково придбайте щоденник, блокнот, органайзер або наручний годинник — це ваші талісмани від Кролика. Оптимальні кольори – чорний, пурпуровий, насичений темно-червоний.
  • Стрілець — на вас чекає насичений рік, проте щоб досягти бажаного успіху, вам потрібно навчитися самовладання. Килимок для йоги, аромапалички, ефірні олії або трав’яні подушки – ваші талісмани, а бірюзовий та пурпуровий – це кольори, які також наблизять вас до успіху.
  • Козеріг — ваше життя може круто змінитись у 2023 році. Будьте готові, що вам доведеться вирішувати важливі та складні завдання – теки для паперів, нова полиця або стелаж, щоденник, гарна ручка допоможуть вам структурувати ваші справи. Будь-які відтінки коричневого – ваш щасливий колір.
  • Водолій — на вас чекає багато переміщень. Це можуть бути як часті прогулянки, так і переїзди в різні міста: подорожі або ділові поїздки. Додати собі впевненості вам допоможуть талісмани — валізка, сумка, зручний рюкзак, комфортний одяг або кросівки. Найкращі кольори – блакитний, сріблястий, м’ятний, лавандовий, чорний.
  • Риби — на вас чекає багато цікавих подій, тому ви можете позбавити своїх родичів уваги. Щоб такого не трапилася вам допоможе ваш талісман — настільна гра, фоторамка з рідними, гарна постільна білизна або домашній одяг для своїх коханих. Щасливі відтінки — фіолетові, пурпурові або лавандові відтінки.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому із знаків Зодіаку пощастить у рік Чорного Водяного Кролика. Серед щасливчиків 2023 року одразу троє зодіакальних персон.

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#Знаки зодіаку #Новий рік #Оберіг #Талісман