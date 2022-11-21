Гороскоп на 22 листопада: на когось чекає похвала від начальства, а на когось зустріч зі своєю долею

День вдалий для нових починань, шопінгу, а також романтичних побачень.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Близькі давно потребують вашої уваги, тому цей день варто провести з ними разом. Приділіть їм якнайбільше часу, поговоріть до душі, займіться домашніми справами разом. Також чекайте на невеликий фінансовий сюрприз, який "капне" вам на картку. За ці гроші не гріх побалувати себе — вирушайте на шопінг.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Настав час виконання ваших бажань. Не відкладайте у довгу скриньку те, що ви хочете вже зараз. Цей вівторок відмінно підходить для того, щоб нарешті втілити в життя те, що ви хочете. Купуйте собі те, в чому давно відмовляли, запишіться до спортзалу, загалом робіть те, чого прагне ваша душа.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вдалий день у Близнюків, коли можна насолоджуватися добре зробленою роботою. Не забувайте, що ризиковані підприємства часто ведуть до втрат чи невдач, але прорахований ризик може бути винагороджений великим успіхом. У будь-якому випадку ви отримаєте корисний досвід, який стане вам у пригоді в майбутньому.

Рак (22 червня — 22 липня)

Послухайтеся свого внутрішнього голосу та дайте волю почуттям. Проведіть час із другою половинкою, поговоріть відверто, до душі. Якщо ви у чомусь сумніваєтеся, розкажіть про це своїй половинці. Такі розмови допоможуть вивести ваші стосунки на новий рівень. Проведіть романтичний вечір лише вдвох. Додамо, що Ракам зима подарує бурхливий роман.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День підходить для здобуття нових знань, освоєння суміжних галузей. Не соромтеся просити допомоги та поради у професіоналів. Навички або інформація, отримані в цей день, прислужаться Левам хорошу службу в найближчому майбутньому. Вибирайте справу, яка вас приваблює.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей день просто чудово підходить для будь-яких нових амурних прагнень та починань. Якщо у вас є друга половинка, постарайтеся спланувати свій графік таким чином, щоб залишити в ньому місце для спонтанних розваг і побачень з коханою людиною. Якщо ж ви самотні, то не відмовляйтеся в цей день від знайомств, можливо ви зустрінете того самого. До речі, Діви приречені на багатство.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День сприятливий у всіх сферах життя, коли Терези отримають багато приводів для радості та гарного настрою. Не варто засмучуватися, якщо щось із задуманого не вийде. Займіться очищенням свого життєвого простору від непотрібних речей та переживань.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Приготуйтеся до змін у житті. Скорпіонам слід пам’ятати, що обставини можуть швидко змінюватися в будь-який бік і не варто триматися за старі речі, що зжили себе. Ставтеся до того, що відбувається філософськи і пам’ятайте, що все відбувається тоді, коли це необхідно.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День підходить для творчого підходу до роботи, запровадження нових методів чи експериментів. Відійдіть від стереотипів і не бійтеся трохи пофантазувати. Думайте не про те, як це було, а як це можна вдосконалити в майбутніх проєктах. Будьте впевнені, начальству це сподобається (купуйте більше гаманець — на вас чекає підвищення).

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Не втрачайте віри у свої сили та впевненості у собі. 22 листопада ви почнете отримувати результати зробленої роботи та заслужену похвалу начальства. Також на вас чекають приємні сюрпризи і на любовному фронті. Якщо ви перебуваєте в парі — ваш партнер готовий до нового етапу ваших відносин, про що ось-ось вам повідомить. Якщо ви самотні — придивіться, ваша доля зовсім поруч. А ви знали, що Козероги завжди виграють суперечки ?

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Є ймовірність, що 22 листопада ви зіткнетеся з людьми, які налаштовані проти вас і не вірять у ваш успіх. Не звертайте на них увагу і пам’ятайте, що ви кращі за всіх. Хороший день для походу в салон краси: будь-які зміни у зовнішності вам будуть личити.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Прислухайтесь до своєї інтуїції, помічайте знаки долі, які цього дня зустрінуться на дорозі. Багато ситуації або моменти будуть вирішені на вашу користь, якщо ви підете своїм внутрішнім голосом. Не бійтеся змінювати плани, якщо вам здається це доречним.