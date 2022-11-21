Цим знакам Зодіаку неймовірно пощастить у листопадовий молодик: хто ці щасливчики

Телець, Лев, Скорпіон та Водолій можуть очікувати на приємні події у своєму житті

Наприкінці останнього осіннього місяця, 24 листопада, відбудеться молодик у Стрільці, який може вплинути на кар’єру деяких знаків Зодіаку. Тоді як декому з представників зодіакального кола побоюватися цієї важливої космічної події не варто, адже зірки обіцяють їм удачу.

За словами астрологів, найбільше пощастить у цей листопадовий місяць таким знакам Зодіаку — Тельцю, Леву, Скорпіону та Водолію. Як пише bustle, нова місячна фаза віщує зміни та пригоди.

Телець

Наближаються нові починання. Молодий місяць спонукає вас залишити межі вашої зони комфорту і провести невеликий експеримент і відпустити те, що більше не несе цінності у вашому житті. Ця космічна подія віщує зцілення. Нова фаза Місяця нагадає вам, що коли одні двері зачиняються, інші (або кілька!) завжди відчиняються.

Лев

Молодий місяць активує сферу творчості та задоволення. Вдалий час, щоб продати написану вами картину або розкривати свій сексуальний потенціал. Цей Місяць принесе нові простори у ваше особисте життя, а ваша креативність розкриється максимально.

Скорпіон

Удачу – ось, що несе вам молодик, особливо коли йдеться про ваші фінанси та самооцінку. Вберіть достаток, який вам запропонує цей місячний час, і перетворите свої проєкти на щось прибуткове. Зірки говорять, що у вас може з’явитися новий спосіб заробити гроші.

Водолій

Ваше коло спілкування зросте. Над чим би ви не працювали або через що би не проходили, знайте, що ви можете покластися на інших. Молодий місяць нагадає, що друзі – це ваша ідеальна сім’я. Їхня підтримка буде приємним подарунком для вас.

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