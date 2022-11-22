Названі найледачіші знаки Зодіаку

Рибам ліньки робити що б там не було

Завжди цікаво дізнатися, які риси притаманні вашому знаку Зодіаку. Наприклад, раніше астрологи називали трійку найобразливіших знаків Зодіаку, а тепер виділили найледачіших.

Про це пише thevoicemag.ru.

3-е місце — Лев

Відкривають трійку лідерів Леви зі своєю улюбленою приказкою "Не царська ця справа". Не царською справою може бути призначено все, що Леву зараз ліньки робити, — від миття посуду до здачі квартального звіту. Хоча ні, про квартальний звіт ми, звичайно, загнули: щоб його здати, треба таки працювати, а не посаду обіймати та штани просиджувати. А таке Левам, ясна річ, ліньки. Гороскоп для Лева на сьогодні, читайте на сайті.

2-е місце — Телець

Срібна медаль дістається Тельцям, які на відміну від інших знаків віддаються ліні не просто з почуттям, толком, задоволенням, а й без найменших докорів совісті. Тому що мудрі Тельці нутром розуміють: людина створена для лінощів як птах для польоту. Ну гаразд, не людина – Телець. Гороскоп для Тельця на сьогодні, читайте на сайті.

1-е місце — Риби

Почесне перше місце та золота медаль дістаються Рибам, які, втім, все одно її не заберуть, бо їм ліньки. Рибам ліньки взагалі все. Єдине, що їм не ліньки робити, — це імітувати бурхливу діяльність, але й то виключно в ті моменти, коли вже ну зовсім не можна імітувати діяльність не менш бурхливу, але розумову. Гороскоп для Риб на сьогодні, читайте на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку найагресивніші.