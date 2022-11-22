Які кольори принесуть успіху та щастя у 2023 році: талісмани за китайським гороскопом

У 2023 році слід уникати помаранчевих та коричневих відтінків.

Покровителем Нового 2023 стане Чорний Водянок Кролик, який дуже поважає працю і не любить лінивих людей. Тому наступного року варто бути максимально працелюбними та віддаватися своїй справі на повну. А якщо до цього додати ще й щасливий колір, згідно з вашим гороскопом, то справа і зовсім піде як по маслу.

Астрологи назвали кольори, які допоможуть досягати успіху та стати щасливими у 2023 році всім знакам Китайського гороскопа. Варто зазначити, що "у топі" червоні, блакитні, жовті, рожеві та зелені відтінки.

Щасливі кольори за китайським гороскопом для всіх знаків:

Пацюк – червоний колір.

Бик – небесно-блакитний колір.

Тигр – лаймово-зелений.

Кролик – кораловий.

Дракон – колір фуксії.

Змія – пурпуровий.

Кінь — сріблясто-блакитний колір.

Коза – всі відтінки зеленого.

Мавпа – вишнево-червоний колір.

Півень — синій кобальтовий.

Собака — рожевий.

Свиня – лавандовий колір.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому із знаків Зодіаку пощастить у рік Чорного Водяного Кролика. Серед щасливчиків 2023 року одразу троє зодіакальних персон.