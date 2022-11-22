Які кольори принесуть успіху та щастя у 2023 році: талісмани за китайським гороскопом
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У 2023 році слід уникати помаранчевих та коричневих відтінків.
Покровителем Нового 2023 стане Чорний Водянок Кролик, який дуже поважає працю і не любить лінивих людей. Тому наступного року варто бути максимально працелюбними та віддаватися своїй справі на повну. А якщо до цього додати ще й щасливий колір, згідно з вашим гороскопом, то справа і зовсім піде як по маслу.
Астрологи назвали кольори, які допоможуть досягати успіху та стати щасливими у 2023 році всім знакам Китайського гороскопа. Варто зазначити, що "у топі" червоні, блакитні, жовті, рожеві та зелені відтінки.
Щасливі кольори за китайським гороскопом для всіх знаків:
- Пацюк – червоний колір.
- Бик – небесно-блакитний колір.
- Тигр – лаймово-зелений.
- Кролик – кораловий.
- Дракон – колір фуксії.
- Змія – пурпуровий.
- Кінь — сріблясто-блакитний колір.
- Коза – всі відтінки зеленого.
- Мавпа – вишнево-червоний колір.
- Півень — синій кобальтовий.
- Собака — рожевий.
- Свиня – лавандовий колір.
Раніше "Телеграф" розповідав, кому із знаків Зодіаку пощастить у рік Чорного Водяного Кролика. Серед щасливчиків 2023 року одразу троє зодіакальних персон.