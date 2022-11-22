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Які кольори принесуть успіху та щастя у 2023 році: талісмани за китайським гороскопом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Щасливі кольори для представників китайського гороскопу
Щасливі кольори для представників китайського гороскопу. Фото Колаж "Телеграфа"

У 2023 році слід уникати помаранчевих та коричневих відтінків.

Покровителем Нового 2023 стане Чорний Водянок Кролик, який дуже поважає працю і не любить лінивих людей. Тому наступного року варто бути максимально працелюбними та віддаватися своїй справі на повну. А якщо до цього додати ще й щасливий колір, згідно з вашим гороскопом, то справа і зовсім піде як по маслу.

Астрологи назвали кольори, які допоможуть досягати успіху та стати щасливими у 2023 році всім знакам Китайського гороскопа. Варто зазначити, що "у топі" червоні, блакитні, жовті, рожеві та зелені відтінки.

Щасливі кольори за китайським гороскопом для всіх знаків:

  • Пацюк – червоний колір.
  • Бик – небесно-блакитний колір.
  • Тигр – лаймово-зелений.
  • Кролик – кораловий.
  • Дракон – колір фуксії.
  • Змія – пурпуровий.
  • Кінь — сріблясто-блакитний колір.
  • Коза – всі відтінки зеленого.
  • Мавпа – вишнево-червоний колір.
  • Півень — синій кобальтовий.
  • Собака — рожевий.
  • Свиня – лавандовий колір.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому із знаків Зодіаку пощастить у рік Чорного Водяного Кролика. Серед щасливчиків 2023 року одразу троє зодіакальних персон.

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#Знаки зодіаку #Талісман