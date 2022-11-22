Гороскоп на 23 листопада: сімейний день, який допоможе розслабитися і відпочити

Відмінний день, щоб перезавантажитись, відпочити, та приділити увагу своїм рідним.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Приділіть увагу своїй сім’ї та коханій людині, проведіть з ними час, запропонуйте свою допомогу, навіть якщо вас ніхто не просив. А ось вечір присвятіть лише собі: займіться коханим хобі, сходіть у бар із друзями, почитайте книгу. На роботі є сприятливий час, щоб заявити про себе.

Телець (21 квітня — 21 травня)

По можливості, відкладіть усі свої справи та проведіть день удома з сім’єю. Також обов’язково зустрінетесь із друзями. Така зустріч підніме вам настрій і додасть сили до кінця тижня. Зірки до вас прихильні. Можете купити лотерейний білет — вам цієї середи несказанно щастить. А ви знали, що Тельці розлучаються найчастіше ?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Дуже сприятливий день. Можлива доленосна зустріч чи несподівана подія, яка вплине на ваше майбутнє життя. Сміливо знайомтеся з новими людьми, шукайте нових контактів: все це допоможе в майбутньому. Намагайтеся не нервувати через дрібниці.

Рак (22 червня — 22 липня)

Чекайте на швидкі зміни в житті, але не намагайтеся їх прискорити. У цей день Раки можуть бути схильні до нападів лінощів, і не варто їм чинити опір. По можливості відкладіть всі справи, і влаштуйте собі відпочинок. Прислухайтеся до інтуїції, вона підкаже вам відповіді на питання, що вас цікавлять.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Вогняним Левам цього дня потрібно стати лагідними котиками. Не варто рватися вперед і лізти по головах – розслабтеся та відпочиньте від метушні. Можливі грошові надходження, можливо, хтось поверне вас старий борг. Гарний час для перевтілень: нова стрижка буде як ніколи доречною.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Навколишні будуть просити вашої допомоги або порад; не відмовляйте їм у цьому. Цей період сприятливий для відпочинку та спілкування зі своїми близькими. У той самий час ви можете вирішити багато справ домашньому господарстві чи дачі. Чекайте на приємні новини ввечері. До речі, Діви завжди досягають фінансового успіху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сприятливий день для Терезів у всіх сферах життя. Однак краще сконцентруватися на якомусь одному, найважливішому для вас питанні і постаратися просунутися в його реалізації. Щоб зняти стрес, проведіть спокійний вечір у родинному колі, займіться побутовими справами.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День, проведений вдома із сім’єю, допоможе зняти напругу та підніме настрій. Не варто займатися важкою роботою чи спортом, краще присвятіть його приємним домашнім турботам. Не відмовляйтеся від знайомства із "сином маминої подруги". Цілком можливо, що ця людина змінить ваше життя.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Складну проблему, яка турбує Стрільців уже деякий час, буде вирішено цього дня, головне подивитися на неї з іншого боку. Зверніть свій погляд на старих знайомих чи старі захоплення. Можливо, справжнє кохання чекає на вас саме там. Увечері на вас також чекають хороші новини. Додамо, що Стрільці скоро зірвуть куш.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Старі непотрібні речі в квартирі давно чекають свого часу, і настав час цим зайнятися. Звільніть місце для всього нового та очистьте атмосферу в будинку. По можливості уникайте суперечок із домашніми, щоб вони не переросли у серйозний конфлікт.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Щоб уникнути емоційних переживань, обмежте своє спілкування з друзями та близькими. Це середовище — це саме той день, коли вас краще побути наодинці з собою і розібратися зі своїми думками. Таке розвантаження допоможе вам відновити свої сили та очистити розум.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вашій працездатності можна лише позаздрити! Енергія, що б’є через край, допоможе завершити розпочаті справи. А ось в особистому житті настане затишшя. Хоча на цей час це і на краще. У вас з’явиться час для себе – витратите його з користю.