Коли закінчаться відключення електроенергії в Україні: таролог назвала дату

Чекати лишилося зовсім недовго.

Через масовані обстріли росіянами критичної інфраструктури в Україні було запроваджено графіки потенційних відключень світла, і тепер поряд із хвилюючим усім українцем питанням "Коли закінчиться війна" стала ще одна проблема — "Коли припиняться відключення світла".

На це запитання відповіла відома таролог Людмила Хомутовська. В інтерв’ю Славі Дьоміну вона розповіла, що вже у січні 2023 року ситуація зі світлом в Україні стабілізується, проте цілком проблема ще не піде.

"На якомусь певному рівні воно (відключення — ред.) припиниться вже в січні, а в березні 2023 року проблем зі світлом взагалі не буде. Навесні обіцяють усе відбудувати або якимось чином привести до ладу. У березні на нас чекає перемога над світлом, над аваріями" — зазначила експерт.

Раніше, згідно з розкладом Таро екстрасенсу Рубіни Цибульської, ситуація на фронті буде напруженою, але на користь українських Збройних сил.

Нещодавно астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".