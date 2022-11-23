Молодий місяць 24 листопада назавжди змінить життя цих знаків Зодіаку: почнеться "біла смуга"

Ця трійка зможе реалізувати всі свої ідеї та мрії

У четвер, 24 листопада, відбудеться останній Молодик цієї осені, який пройде під сузір’ям Стрільця. Цей період несе багато змін у житті всіх представників гороскопу, причому всі вони позитивні. На одних чекає казкове багатство, а в інших почнеться "біла смуга" у житті.

Астрологи виділили представників трьох знаків Зодіаку, які стануть головними щасливчиками цього молодика. "Біла смуга" чекає на людей народжених під сузір’ями Терезів, Скорпіонів та Стрільців.

Терези

Ваша "біла смуга" стосується вашої роботи. Якщо у вас був якийсь конфлікт із колегами чи начальством, він успішно завершиться. Цілком можливо, що зі своєї посади піде людина, яка і була причиною розбратів у колективі. В принципі все йтиме як по маслу. На вас чекають успішні проєкти та нові можливості. Як проходить сьогоднішній день у Терезів, дізнайтеся з їхнього гороскопа.

Скорпіон

А на Скорпіонів чекає "біла смуга" в особистому житті. Якщо ви все ще самотні, то незабаром ви зустрінете "свою" людину, яка змінить ваш світ і ваше життя. Готуйтеся до романтичних побачень та приємних сюрпризів. Це, до речі, стосується і Скорпіонів, які вже перебувають у парі. Що обіцяють зірки цьому знаку – дізнайтесь у гороскопі Скорпіона на сьогодні.

Стрілець

Перед Стрільцями постає важливе завдання знайти свою мету і почати йти до неї. Як тільки ви почнете робити перші кроки до своєї мрії, успіх і успіх підхоплять вас, допомагаючи у всіх ваших починаннях. Якщо ж жодних "рухів" зірки не виявлять, то на їхню допомогу розраховувати не варто. Що випало на частку Стрільця сьогодні, читайте у гороскопі на цей день.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку почнуть життя із чистого аркуша у новому році, про що говорить гороскоп на 2023 рік.