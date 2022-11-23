Гороскоп на 24 листопада: день хороших новин та корисних нових знайомств

Чудовий день, щоб зайнятися своєю кар’єрою

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 24 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Позитивний день для того, щоб розпочати власну справу. Це може бути як бізнес за фахом, так і просування за допомогою хобі. Вдалим також буде зміна іміджу, але не кардинальна. Вечір варто провести в компанії друзів – вони допоможуть вам розслабитися та зарядять вас енергією.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Чим активніше ви будете цього четверга, тим більше вам вдасться зробити. Ваша енергія буде настільки високою, що навіть найскладніші завдання та проблеми будуть вирішуватися за дві секунди. Також на вас чекають зміни в особистому житті: на самотніх чекає доленосна зустріч, а на тих, хто в парі — новий рівень у відносинах.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День, коли потрібно зосередитися лише на своїх планах та бажаннях. Зірки готові вас підтримати, але вам доведеться стати трохи егоїстичним. Щоб згладити ситуацію, вечір проведіть зі своїми близькими, порадуйте їх смачною вечерею або невеликими подарунками. Також на вас чекають хороші новини.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не відмовляйтеся від знайомств — всі з ким ви познайомитеся цього четверга можуть допомогти вам у просуванні кар’єрними сходами. А самотні представники знаку можуть зустріти другу половинку. Прислухайтеся до інтуїції — вона підкаже правильний шлях. Додамо, що Ракам зима подарує бурхливий роман.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Найкращим рішенням буде спланувати свій день із самого ранку, створивши для себе максимально комфортні умови. Успішно складатиметься робота у тих справах, з якими ви давно знайомі. Тому краще починати саме з них. Ближче до вечора на вас чекає фінансова винагорода.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Вдалий день, щоб продемонструвати свої лідерські якості та здібності. Не бійтеся брати все у свої руки — ваша цілеспрямованість і наполегливість дуже сподобається начальству. На вас чекає великий проєкт, який цілком може перерости на підвищення на посаді, і відповідно заробітної плати. До речі, Діви приречені на багатство.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Хороший день, щоб збільшити свої прибутки. Не пропустіть можливості поговорити про підвищення зі своїм начальством, або придивіться до більш високооплачуваної роботи. Приймати правильні рішення цього дня вам допоможе ваша інтуїція, не нехтуйте її "порадами".

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Вам надзвичайно пощастить цього четверга, але тільки в тому випадку, якщо ви не лінуватиметеся. Щобільше, найкраще взагалі брати ініціативу в свої руки в будь-якій ситуації: чи це проєкти на роботі, чи знайомство з кимось симпатичним. До речі, знайомства, які ви заведете 24 листопада будуть дуже корисними.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Успіх вашого дня залежатиме від вашого настрою, тому всіма можливими способами не давайте собі сумувати. Займіться чимось приємним та позитивним. Увечері приділіть час своїй сім’ї — вони мають дуже хороші новини. Також готуйтеся до сюрпризу від другої половинки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Завдяки вдалому розташуванню зірок, Козероги зможуть уникнути багатьох помилок цього дня. Щобільше, всі справи завершуватимуться швидко та з гарним результатом. Підходящий час, щоб розпочинати нові справи. Вечір краще провести за переглядом веселої комедії чи читанням книги, щоб розслабитись. А ви знали, що Козероги завжди виграють суперечки ?

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Креативність цього четверга лише вітається — неординарний підхід до виконання своєї роботи припаде до душі вашому начальству. А це означає, що на вас чекає солідна премія. Хороший день, щоб зайнятися творчістю. Цілком можливо, що ваше хобі стане вашим додатковим заробітком.

Риби (20 лютого — 20 березня)

24 листопада на вас чекає дуже важлива зустріч, яка кардинально вплине на вашу долю, і особливо на кар’єру. Дозволяються всі способи впливу нового знайомого, головне " заманити " їх у свої мережі. Вечір – це ідеальний час відпочинку та розслаблення. Відкладіть усі справи і насолоджуйтеся тишею та спокоєм.