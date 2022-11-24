"Хочуть, щоб було максимально тяжко": таролог попередила про небезпеку на новорічні свята

Експерт зазначила, що українські захисники зроблять усе, щоб не дати Росії зіпсувати українцям свята

Відомий астролог і таролог Людмила Хомутовська, яка раніше обнадіяла прогнозом з приводу відключень електроенергії, розповіла, чи зіпсують рф та російські обстріли українцям новорічні свята. На жаль, але спроби будуть.

Про це астроексперт розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну. Хомутовська зазначила, що в період новорічних свят російські окупанти періодично влаштовуватимуть терор бомбардуванням з метою зламати український народ.

"Будуть. Вони притримують якусь кількість (зброї, — ред), саме щоб людям було максимально тяжко у Новий рік" — зазначила таролог.

При цьому Людмила додала, що українські захисники зможуть зробити все, щоб цілі рф не були досягнуті. Українська ППО успішно збиватиме всі ракети, які летітимуть з боку країни-агресора.

Раніше, згідно з розкладом Таро екстрасенсу Рубіни Цибульської, ситуація на фронті буде напруженою, але на користь українських Збройних сил.

Нещодавно астролог Сергій Кобзар заявив, що кінець війни не буде миттєвим. За словами астроексперта, перемога України йтиме "шарами".