Молодий місяць 24 листопада залишить без грошей три знаки Зодіаку: кому доведеться спустошувати гаманець

Для цієї трійки молодик не пройде безвісти.

Четвер 24 листопада — це день, коли проходить останній Молодий місяць цієї осені. Ця небесна подія значно вплине на кожну людину, тільки на одних чекає казкове багатство і "біла смуга" в житті, то іншим доведеться "заплатити".

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, які залишиться з порожнім гаманцем після молодика. Фінансові невдачі чекають на Овнів, Тельців та Близнюків.

Овен

На представників цього знаку Зодіаку чекають витрати, пов’язані з купівлею подарунків, а також із розв'язанням якихось побутових проблем. Готуйтеся до того, що доведеться витрачатися на ремонт чи купівлю нової техніки. Це все спричинить високі витрати наприкінці листопада. Гороскоп для Овна сьогодні читайте на сайті.

Телець

А ось Тельці віддадуть усі свої заощадження добровільно і до чого приємно. Це можуть бути обновки гардеробу, якісь гаджети чи побутова техніка. Також гроші можуть піти на невеликі подорожі. Попри те, що до кінця місяця Тельці будуть без грошей, але вони будуть щасливі. Гороскоп для Тельця на сьогодні, читайте на сайті.

Близнюки

Близнюкам доведеться відповідати за всі свої обіцянки, і саме туди й підуть усі кошти. Гроші будуть йти на подарунки, особливо для своїх рідних та коханих. А оскільки бажання здивувати зашкалюватиме, швидше за все, що презенти будуть досить дорогими. Що чекає на Близнюків сьогодні, дізнайтеся в гороскопі на день.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку почнуть життя із чистого аркуша у новому році, про що говорить гороскоп на 2023 рік.