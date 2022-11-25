Гороскоп на 26 листопада: ідеальний день, щоб забути про всі невдачі і сфокусуватися на світлому майбутньому

Цієї суботи зірки та планети в повній гармонії, тому знакам Зодіаку варто не втрачати щасливої можливості стати кращими версіями самих себе

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 26 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Астрологи радять Овнам цієї суботи прислухатися до свого серця. 26 листопада ваша інтуїція буде дуже потужною та допоможе пройти крізь будь-які труднощі. Варто розпочати день із прибирання та наведення порядку. Це допоможе настроїтись на позитивний лад і оточити себе правильною енергетикою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Протягом цієї суботи Тельцям слід зайнятися очищенням оселі від непотрібних речей та старого мотлоху. У виграші 26 листопада опиниться той представник знака Зодіаку, який може захоплено працювати над важливою справою. Найкращий засіб адаптації до життєвих обставин, що змінюються, — зацікавленість, яка змусить замовкнути ворогів.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У такі дні, як ця субота, нічні світила допомагають знакам Зодіаку знайти своє покликання та нові захоплення. Близнюкам цього дня потрібно лише гостро цього потребувати. Це насичений удачею день, коли можна загадувати бажання, ставити собі нові цілі й завдання.

Рак (22 червня — 22 липня)

Тільки той Рак, хто готовий до рішучих кроків, має цієї суботи всі шанси отримати своє. Навіть у спірних справах рішучість допоможе вам досягти справедливості, віднайти пастки, усунути таємних недоброзичливців. Дисципліна цього дня стане найкращим другом Раків. До речі, Раки у 2023 році зможуть добре заробити.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Астрологи рекомендують Левам зайнятися справами, адже це досить продуктивний день. Нічні світила покращать пам’ять та увагу. Великих успіхів можуть чекати Леви творчих професій та всіх тих, хто працює інтелектуально. Ваша інтуїція в цей день точно не обдурить, тому сміливо користуйтеся нею.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дуже сприятливий день цього тижня у Дів. У першій половині дня можна буде відчути позитивну дію нічних світил. Щоб не відлякати удачу, цієї суботи варто позбутися стереотипного мислення. Астрологи рекомендують провести вечір згідно з планами – вас ніщо не потурбує у цей час.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Це ідеальний день у Терезів для самоаналізу, роботи над помилками. У такі дні, як ця субота, дуже корисним є бажання стати кращою версією себе. Головне — не упускати деталей із виду, оскільки важлива кожна дрібниця, кожне кинуте слово. Увечері можлива поява несподіваних, але приємних гостей.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У сфері любові та стосунків цієї суботи тиша й гладь. Нічні світила в дуже вдалому для вас положенні, тому настав час забути про всі невдачі. День 26 листопада може стати приємним і продуктивним, особливо якщо Скорпіони не шукатимуть винних у своїх невинних проколах. А ви знали, що Скорпіон – найчутливіший знак Зодіаку?

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Настав час для зміни пріоритетів. Якщо Стрільцям дуже хочеться змінити щось у своєму житті, астрологи радять поставити це на перший рядок за важливістю. На роботі корисно зайнятися документацією, де буде потрібна увага до деталей. Рішучість допоможе стати переможцями та закінчити день на позитивній ноті.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам цієї суботи важливо зберігати душевну рівновагу і всіляко зміцнювати свій внутрішній духовний стрижень. У стосунках з людьми, що вас оточують, найкраще слідувати етикету, радять астрологи: буде простіше шукати і пропонувати допомогу, спілкуватися з коханою людиною, керівництвом.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Стабільність у справах цієї суботи підніме настрій Водоліям, тому не варто недооцінювати свої успіхи в рутинній роботі. Нічні світила 26 листопада будуть на вашому боці. Не потрібно шукати прихований зміст у всьому, що відбувається: зірки і планети хочуть допомогти, тому все, що відбуватиметься, піде на користь. Додамо, що перед Водоліями у 2023 році замаячать нові перспективи.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам цієї суботи варто розслабитися, відпочити. Це допоможе перемогти внутрішню дисгармонію та накопичені образи. Багатьом буде приємно відчути себе частиною колективу, отримати схвалення чи цінну пораду. Вечір варто провести в компанії близьких людей, заразом зміцнивши віру в себе.