Ретроградний Меркурій у грудні: названо найнебезпечніші дні

В ці дні варто бути максимально обережними

Останній місяць 2022 року принесе не лише щастя та любов, а й досить складні та навіть небезпечні дні. У ці дати можна з легкістю посваритися з близькими, втратити гроші та роботу, а також зануритися в інші проблеми.

Астрологи відзначають, що вже з початку місяця доведеться зіткнутися з неприємностями, а потім буде невелике "затишшя". І, на жаль, кінець місяця також буде досить складним. Але якщо виявляти пильність і заздалегідь підготуватися до можливих проблем, все пройде "гладко".

Найнебезпечніші дні у грудні 2022 року

6 грудня — день принесе втому та зниження продуктивності. Також варто остерігатися пліток.

10 грудня — день суцільних невдач. Особливо постраждають ті, хто надто любить гроші та славу. Цього дня "загостриться" жадібність, егоїзм і навіть підвищиться нервозність.

— день суцільних невдач. Особливо постраждають ті, хто надто любить гроші та славу. Цього дня "загостриться" жадібність, егоїзм і навіть підвищиться нервозність. 21 грудня — день смутку, зневіри та зайвої емоційності. Будьте готові до скандалів та суперечок. Остерігайтеся агресивних людей.

— день смутку, зневіри та зайвої емоційності. Будьте готові до скандалів та суперечок. Остерігайтеся агресивних людей. 29 грудня — найнебезпечніший день в останньому місяці 2022 року. У цей день розпочинається ретроградний рух Меркурія. Не варто вірити новим знайомим, побоюйтеся сторонніх людей і намагайтеся нікому не розповідати про свої плани.

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