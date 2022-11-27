Гороскоп на 28 листопада: на когось чекають сюрпризи, а на когось хороші новини

Сьогодні зірки обіцяють вам прорив у всіх напрямках.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 28 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Постарайтеся розібратися в собі та у своїх думках. Обмежте спілкування навіть із близькими людьми, проведіть день у тиші та самоті. Так ви сконцентруєтеся на важливих речах і уникнете марних розмов чи суперечок. Не забувайте одягатись за погодою.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зазвичай Ви волієте заздалегідь планувати всі свої дії в особистому житті, але 28 листопада Вам краще дати волю спонтанній стороні своєї натури. Не стримуйте політ своєї уяви і не бійтеся втілювати в життя найсміливіші і незвичайні ідеї.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

У Вас буде особливо багато справ і турбот, але Ви не допустите, щоб ця обставина позначалася на Вашому особистому житті. Ви є досить винахідливою та заповзятливою людиною, щоб знайти спосіб не лише переробити всі покладені на Вас справи, але й приділити час романтичному спілкуванню з партнером.

Рак (22 червня — 22 липня)

День обіцяє бути насиченим приємними подіями. У цей період будьте готові приймати несподівані подарунки. Також на вас можуть чекати несподівані приємні новини, і здивують близькі люди. Зірки рекомендують зустрічатися з людьми, які вам цікаві, яких ви зацікавлені. До речі, Раки у 2023 році зможуть добре заробити.

Лев (23 липня — 23 серпня)

На роботі 28 листопада приділяйте більше уваги деталям та нюансам, від них багато в чому залежить ваш успіх. Також Левам буде корисно зробити прибирання у будинку, прибрати старі речі та звільнити місце для нових. Більше слухайте близьку людину, виявіть участь. Гарний день для шопінгу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День підходить для планування та розробки подальших дій. Зараз Діви добре бачать усі перспективи та шляхи їх досягнення. Прибирання в будинку сприятиме притягненню позитивної енергії та покращить ваше самопочуття. Вечір проведіть у компанії коханої людини, у неї для вас сюрприз.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Хороший день, проте вам не слід метушитися без причини. У цей час важливо зберігати впевненість у власних силах та не реагувати емоційно на те, що може відбуватися довкола вас. Увечері на вас можуть чекати цікаві зустрічі. Про себе нагадають давні знайомі.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У цей день не виключені вдалі збіги, можливий щасливий перелом у долі, якщо ви не боїтеся змін. Також зірки радять упорядкувати поточні справи, які потребують негайного вирішення. Романтичні поїздки та розмови до душі зроблять цей період особливо радісним. А ви знали, що Скорпіон – найчутливіший знак Зодіаку ?

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Бесіда з випадково зустрінутою людиною може дати вам цінні ідеї або підказати відповідь на питання, що давно мучило. Намагайтеся більше слухати оточуючих. З рідними можливі сварки та з’ясування стосунків. Розмовляйте спокійно, виявіть зацікавленість.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Бажання відпочити і розслабитися перед телевізором долатиме Козерогів з самого ранку. Закінчіть усі важливі справи до обіду, а потім займіться улюбленою справою або просто погуляйте на свіжому повітрі. Це поверне вам сили та підніме настрій. Увечері на вас чекають хороші новини.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо ви почали працювати над проєктом, не відмовляйтесь і не кидайте роботу на півдорозі. Це може принести більше проблем у майбутньому. Займіться своїм здоров’ям, влаштуйте день розвантаження, пийте вітаміни, відвідайте тренажерний зал. Це приведе вас до тонусу. Додамо, що перед Водоліїв у 2023 році замаячать нові перспективи.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не ховайтеся від проблем чи складних розмов. Краще розв'язати всі спірні питання відвертим поясненням; Виявіть наполегливість. В особистому житті все складається вдало: можна будувати плани та насолоджуватися часом, проведеним разом із коханою людиною.