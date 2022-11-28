Названо три найтерплячіші знаки Зодіаку: ці люди вміють чекати, як ніхто інший

Телець, Риби й Козеріг без зайвих емоцій та нервів переносять очікування і терплять різні перешкоди

Деякі знаки Зодіаку страшенно нетерплячі. Для них постояти з десяток хвилин у черзі – величезний стрес. Інші ж представники зодіакального кола мають дивовижну терплячість і вміють чекати на все, що хочуть, і всіх, хто їм потрібен.

Астрологи виділяють три найтерплячіші знаки Зодіаку – Тельця, Риб та Козерога. Як пише purewow, терпіння і праця все перетруть — головний слоган життя цієї трійки сузір’їв. Ця характеристика їхньої натури, можна сказати, призначена їм зірками.

Телець

Матеріальні, практичні та врівноважені. Вони чудово розуміють, що неправильне замовлення у кав’ярні — це не кінець світу. Замість того, щоб зациклюватись на часі, який довелося витратити марно, м’який Телець просто попросить нову чашку кави у бариста. Більше того, таке самовладання може забезпечити їм безплатний напій. А ось що чекає сьогодні Тельця, дізнайтесь у гороскопі на день.

Риби

Емпатичні риби відчувають глибші емоції. У той час, як деякі почнуть сигналити і осипати лайками автомобіль, що повзе швидкісною смугою, Риби збережуть спокій. У їхній голові виникатимуть припущення про те, що, можливо, водій — дбайливий батько, який везе новонародженого додому з пологового будинку, або гончар із ексклюзивними крихкими вазами в машині. Риби здатні бачити далі своїх потреб, щоб зосередитися на служінні вищому благу. Гороскоп для риб на сьогодні читайте на сайті.

Козеріг

Суворі та розумні, мають зрілість і схильні вести жорсткий емоційний контроль. Тож, вони жодним чином не дозволяють ситуації, що розчаровує, такій як 30-хвилинне очікування біля кабінету стоматолога, взяти над собою верх. Натомість Козеріг максимально використовуватиме кожну хвилину, відповідаючи на електронні листи, читаючи новини і плануючи свої обіди на наступні два тижні. Якщо Козеріг бачить мету на горизонті, він готовий трохи попрацювати, щоб її досягти. Яким буде цей день для Козерога, розповідає щоденний гороскоп.

Раніше "Телеграф" писав, які знаки Зодіаку мають приголомшливий дар переконання.