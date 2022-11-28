"Бої там будуть серйозні": астролог назвала дату повернення Донбасу до складу України

Експерт зазначає, що всі окуповані території будуть повернуті

Астролог Наталія Власенко, яка раніше розповіла, як і коли помре російський диктатор путін, поділилася ще одним своїм прогнозом. Цього разу вона торкнулася теми Донбасу та його повернення до складу нашої країни.

В інтерв’ю УНІАН, Власенко зазначила, що ситуація на Луганщині та в Донецьку дуже відрізняється. І якщо за Луганськ буде досить серйозне протистояння, то на Донеччині ситуація зовсім інша.

"Ймовірно, що Луганщина стане одним із останніх регіонів, звільнених від окупантів. Просування там можуть йти, але ймовірність повернення всієї Луганської області зменшується з червня по вересень 2023 року. Проте тенденція може різко змінитися у квітні на позитивний бік", — зазначила астролог.

Щодо Донецька, Власенко зазначила, що перші важливі поступи припадають на січень-лютий 2023 року, і в період з травня по вересень, швидше за все, підуть новини, що область остаточно звільнили.

"Ми точно повернемо собі Донецьк, південь України, Крим у зваженому стані, по Луганську дуже складно, бої там будуть серйозні", — додала Наталія.

Раніше таролог Людмила Хомуловська дала прогноз щодо того, коли в Україні припиняться відключення електрики. За її словами, чекати лишилося зовсім недовго.