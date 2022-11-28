Гороскоп на 29 листопада: сприятливий день для поїздок, шопінгу та походу в салон краси

Зірки обіцяють дуже гарний та позитивний день, наповнений приємними подіями

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 29 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цього вівторка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

29 листопада Овнам потрібно бути дуже обережними зі своїми бажаннями — вони можуть здійснитися, попереджають зірки. Сприятливий день для далеких поїздок, подорожей, зустрічей із цікавими людьми. Нові враження допоможуть вам позбутися втоми.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тільці мають присвятити цей вівторок лише собі, чи хоча б вечір, кажуть зірки. В ідеалі весь день займатися підбиттям підсумків та складанням планів на майбутнє. Розслабтеся і перестаньте смикатися через дрібниці. Дозвольте новим ідеям дозріти в голові, а потім переносьте їх на папір. А ви знали, що Тельці розлучаються найчастіше ?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні Близнюкам цікаві теми, пов’язані з роботою, добробутом, побутом, харчуванням, а також таємницею та безпекою. День змусить мислити практично і тверезо, але під час пошуку тимчасових варіантів можна включити фантазію. Можна спокійно вирушати у відрядження або невелику подорож: все пройде ідеально.

Рак (22 червня — 22 липня)

День підходить для різних справ. Єдине, що дійсно важливо – це можливість швидко досягти зрозумілого та корисного результату. Не виключені несподівані візити та інші сюрпризи від давніх друзів. Також ви знайдете в собі сили, щоб протистояти всім негараздам та розв'язати давні проблеми.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Зірки обіцяють Леву збільшення доходів, адже умови для цього створяться дуже сприятливими. Врахуйте, що вашим фінансовим станом, безперечно, зацікавляться заздрісні особи. День сприятливий для активного відпочинку, фізичних вправ чи роботи на свіжому повітрі.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У Дів очікується розслаблений день, можливо він навіть видасться трохи нудним. Але зірки закликають не намагатися самостійно наситити його подіями — краще відпочиньте, якщо вам випала така можливість. Протягом дня на вас чекає багато хороших новин від ваших друзів. До речі, Діви завжди досягають фінансового успіху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Іноді бездіяльність буває корисною – сьогодні ви можете лінуватися і ні про що не переживати. Але спочатку доведеться домовитися з домочадцями – раптом вони затіяли грандіозне прибирання або вирішили розпочати ремонт. День сприятливий для укладання шлюбу, романтичних знайомств, зміцнення дружніх стосунків.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сприятливий день у всіх сферах життя. Будь-яка робота, за яку ви візьметеся, буде зроблено вчасно та з чудовим результатом. Також добре складаються особисті стосунки. Цього дня пройдуть успішно будь-які зустрічі та здійсняться домовленості.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Зірки кажуть, цього дня ви можете змінити свою точку зору на 180 градусів. І це буде корисним досвідом для вас. Сьогодні зірки наполегливо рекомендують використовувати усі зв’язки, знайомства та допомогу соратників щодо досягнення успіху у справах. Додамо, що Стрільці скоро зірвуть куш.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У Козерога несподівано для нього можуть прокинутися організаторські здібності, і ситуація цьому сприятиме. Можливо, вас попросять провести нараду, організувати свято чи пікнік. Не відмовляйтеся від такої роботи: надалі це допоможе вам у просуванні кар’єрними сходами. Вдалий день для шопінгу.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Якщо ви знаходитесь у пошуках пари, 29 листопада стане чудовим днем, для того, щоб зробити якісний ривок у цій сфері. Не бійтеся діяти, заводьте нові знайомства де б ви не були самі. Виявляйте ініціативу. Також цей вівторок є сприятливим для змін у зовнішності: спокійно можете вирушати в салон.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Творче мислення та інноваційний підхід у професійній діяльності можуть врятувати будь-яке становище та допомогти Рибам досягти найнеймовірніших успіхів. Відрядження призведе до бажаного успіху, якщо вирушити до неї рано-вранці.