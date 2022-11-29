Гороскоп на 30 листопада: сприятливий день для нових знайомств, пошуку нової роботи та кар’єрного росту

Хороший день для багатьох справ, нових захоплень та знайомств.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 30 листопада, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього середовища.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день для Овнів: усі справи будуть швидко та вдало вирішуватись, а новини виявляться приємними. Можливо, увечері ви отримаєте романтичний сюрприз від коханої людини. Гарний настрій та позитивний настрій збережуться на весь день.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У цей день потрібно вирішувати безліч проблем, так що запасіться терпінням. Краще підходити до питань нестандартним способом, так ви швидше досягнете потрібного результату. Ваш добрий настрій приверне до вас потрібних людей, які допоможуть у роботі.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вдалий день, коли Близнюки зможуть досягти багато чого. Ваша чарівність буде на найвищому рівні: користуйтеся цим, щоб знайти нових ділових партнерів чи спонсорів. Після обіду добре сходити до спортзалу чи зайнятися фізичною роботою. Це додасть вам енергії.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сприятливий день. Раки мають багато позитивних моментів і приємних вражень. Однак ваш настрій не повинен перешкоджати виконанню робочих обов’язків. 30 листопада стежте за своїми витратами: є можливість витратити більше, ніж було заплановано. До речі, Раки у 2023 році зможуть добре заробити.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Багато що складатиметься саме так, як ви хотіли. Використовуйте момент та завершіть розпочаті справи з вигодою для себе. Після обіду ваш вплив на людей зросте і за допомогою шарму Леви можуть досягти чудових результатів на переговорах або під час укладання угод.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ви відчуєте, що у вас є всі можливості направити хід вашого особистого життя в бажане русло — і це відчуття наповнить вас неймовірним ентузіазмом та впевненістю в собі. Зірки дадуть "зелене світло" тим сміливим задумам та ідеям, за реалізацію яких Ви ніяк не наважувалися братися.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Відповідний період для здійснення давно задуманих планів. Цього дня зірки на вашому боці можна сміливо розпочинати нові цікаві проєкти. Але спочатку оцініть свої можливості і не плануйте справ, які вам поки не під силу. Вечір проведіть із цікавими людьми: нові враження вас підбадьорять.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

День буде насиченим, сповненим турбот і проблем. Розв'язуйте питання в міру їхнього надходження, поступово. Якщо оточуючі просять вашої допомоги чи уваги, не відмовляйте їм. Приділіть час своєму вигляду: у цей день це матиме значення для людей, з якими ви спілкуєтеся. А ви знали, що Скорпіон – найчутливіший знак Зодіаку ?

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ви відчуєте приплив впевненості у собі, яка помітно підвищить Вашу привабливість. Не пропустіть цю можливість зробити наступний рішучий крок у спілкуванні з цікавою для Вас людиною. Якщо ж у Вас вже є друга половинка, то скористайтеся своєю рішучістю та енергійністю, щоб упритул взятися за розв'язання тих проблем, які могли перешкоджати розвитку вашого роману.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні можна розраховувати на успіх у справах, зірки обіцяють дуже сприятливий та перспективний день. Якщо у Вас поки що немає другої половинки, то в цей період Ваші стосунки з одним із знайомих або друзів можуть стати набагато романтичнішими. Спробуйте познайомитися із цією людиною ближче.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водолії у цей день блищатимуть у всіх сферах життя. Не важливо, на роботі, навчанні чи в домашніх обставинах. Одягайте корону і приймайте заслужену похвалу. Вдалий день для будь-яких починань, що ви запам’ятаєте надовго. Нові знайомства будуть корисні як для кар’єри, так і для майбутніх романтичних стосунків. Додамо, що перед Водоліїв у 2023 році замаячать нові перспективи.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Сприятливий день для нових справ та цікавих знайомств. Можна сміливо братися за великі проєкти, задуматися про кар’єру чи нову перспективну роботу. Приємне спілкування допоможе позбавитися поганого настрою і дасть нові сили рухатися далі.