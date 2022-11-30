"Нас намагатимуться зламати": астролог розповіла, що чекає українців на Різдво та Новий рік

Експерт назвала найважчі дні у грудні

Таролог та астролог Людмила Хомутовська розповіла, що українцям варто чекати не лише важкої зими, а й неспокійних новорічних свят. Щоб зламати український народ, росіяни "накриватимуть" нашу країну масованими ударами на Різдво та Новий рік, щоб похитнути нашу віру в чаклунство.

Про це астроексперт розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну. Хомутовська зазначила, що найскладнішими будуть перші числа місяця, а також кінець року. В принципі, саме в ті дні, де випадають свята. А ось середина грудня буде відносно спокійною.

"Останні 10 днів грудня йдуть під егідою сили. У цей час нас намагатимуться зламати, і в цей час буде найбільше обстрілів... будуть і перед новим роком, і в районі Різдва. Але вони точно будуть", — розповіла таролог.

Також Хомутовська розвіяла всі міфи про певного "графіка" російських обстрілів. Його немає, і масові ракетні обстріли вони запускають мирними містами України "за настроєм".

"Коли встав із поганим настроєм, тоді й стріляє. Можливо обстріл на початку грудня", — додала Людмила Хомутовська.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в нашій країні закінчаться навесні 2023 року.

Нагадаємо, що учасник шоу "Битва екстрасенсів" Сергій Кобзар розповів, коли прийде кінець путінському режиму.