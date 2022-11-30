Гороскоп на 1 грудня: чудовий день для зміни іміджу та гардеробу

Сьогодні вам нічого не зможе зіпсувати настрій.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Більшість дня Овнам доведеться провести, розв'язуючи рутинні питання. Можливо, ваші близькі попросять допомоги. Приділіть їм час, виявіть участь. Вечір варто присвятити лише собі та своєму улюбленому заняттю. Зірки відзначають, що якщо докласти небагато зусиль, то ваше хобі може стати чудовим джерелом доходу.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зірки помітно додадуть вам впевненості в особистому житті, але попри це, Вами часом все ж таки опановуватимуть якісь сумніви і тривоги, що дещо затьмарюватиме вам настрій. Цей день чудово підходить для того, щоб дати волю своїм фантазіям та мріям в особистому житті. А ви знали, що Тельці розлучаються найчастіше ?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ви можете отримати якийсь несподіваний подарунок долі на амурному фронті, і ви будете безумовно раді. Головне тримайте вухо гостро, щоб не прогаяти цю можливість отримати незабутні романтичні враження. Увечері чекайте на хороші новини від друзів.

Рак (22 червня — 22 липня)

Жодних серйозних проблем не передбачається, тому можете жити спокійно та влаштувати для себе маленьке свято. Наприклад, сходити з друзями до кафе, ресторану чи кіно.

Лев (23 липня — 23 серпня)

День буде сприятливим для врегулювання ділових суперечок. Однак, як вважає гороскоп на 1 грудня 2022 року, слід уникати ризикованих пропозицій або неперевірених контактів. Якщо є бажання щось змінити у своїй зовнішності, цей четвер ідеальний день для походу в салон краси.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Відповідний час, щоб змінити роботу або відкрити нову справу. Можна сміливо розпочинати цікаві проєкти чи освоювати суміжні спеціальності. Якщо рішення ретельно продумане та узгоджене, прибуток не змусить себе довго чекати. Проведіть вечір із близькими друзями. До речі, Діви завжди досягають фінансового успіху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цього четверга ви перебуватимете на хвилі успіху. Причому не лише професійного, а й особистого. Вас цінують, люблять та поважають, тому дорожите таким ставленням. Звичайно, без заздрісників жити не вийде, але навіть вони сьогодні дивляться на вас із захопленням.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Цього дня Скорпіонам везтиме у всіх азартних іграх та ризикованих підприємствах. Ймовірно, ви отримаєте великий виграш чи бонус від своєї діяльності. Особливо якщо ви працюєте у фінансовій чи страховій сфері, 1 грудня 2022 року буде вдалим днем.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Думки мають властивість матеріалізуватися, тому є шанс втілити в життя найзаповітнішу мрію. Ваше життя різко зміниться після зустрічі з потрібною людиною, але щоб його зустріти, потрібно виходити частіше в люди. Вечір проведіть із "затишною" людиною, якій довіряєте. Додамо, що Стрільці скоро зірвуть куш.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цього дня добре налагоджувати стосунки із тими, з ким посварилися. Ви будете дуже переконливі у своїх судженнях та аргументах. Сприятливий час для занять спортом, відвідування лікаря. У любовних справах сьогодні повністю покладайтеся на ваше серце, воно підкаже правильний вибір.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ви відчуєте приплив сил і не зможете всидіти вдома. Вдалий час, щоб будувати довгострокові плани на майбутнє, заводити нових корисних знайомих і рухатися вперед по життю. Контролюйте свої слова, щоб не потрапити у незручну ситуацію.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Хороше самопочуття та високий рівень енергії допоможуть Рибам зробити важливі зміни у житті. Можна міняти роботу, почати робити кар’єру у новій сфері. Можливе отримання важливого повідомлення. Приділіть час собі та своєму здоров’ю.