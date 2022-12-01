Гороскоп на 2 грудня: ідеальний день, щоб розкрити свої сильні сторони і скористатися новими можливостями

Ця п’ятниця чудово підходить для початку нових справ, здійснення покупок, оновлення гардероба

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 2 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього дня нічні світила у хорошому положенні для здійснення фінансових процедур — Овнам можна сміливо займатися грошовими переказами, поповненнями рахунків тощо. П’ятниця ідеально підходить для справ, які Овни давно відкладали на потім. "Потім" настало.

Телець (21 квітня — 21 травня)

П’ятниця 2 грудня відмінно підходить Тельцям для домашніх турбот, проведення часу з родичами, другою половинкою, друзями. Енергетика нічних світил чудово підходить для початку нових справ, здійснення покупок, оновлення гардероба, нової зачіски, знайомств, особливо у мережі. А ви знали, що Телець – найегоїстичніший знак Зодіаку?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам настав час підбити проміжні підсумки у справах та особистих планах. Цієї п’ятниці знаку Зодіаку всі свої досягнення краще записати, проаналізувати і похвалити себе за добре виконану роботу. Також 2 грудня корисно намітити подальші перспективи щодо кар’єри.

Рак (22 червня — 22 липня)

У п’ятницю Ракам потрібно намагатися уважно ставитись до порад навколишніх людей. Це буде напрочуд сприятливий день для спілкування, побачень, нових знайомств. Не варто навантажувати себе роботою, інакше можна перегоріти та втратити удачу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У любовній сфері Левам п’ятниця 2 грудня обіцяє бути насиченою та продуктивною. Потрібно залишатися вірним своїм звичкам, але не потурати шкідливим із них — це буде безпечно. Цього дня необхідно вирощувати у собі корисні якості та внутрішнє відчуття достатку.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У Дів 2 грудня можливі кардинальні зміни у настрої та енергетиці. Астрологи радять їм постаратися навернути їх собі на користь. У цьому Дівам допоможе сила внутрішнього голосу і дещиця віри в себе. У другій половині дня можливі доленосні знайомства. Зазначимо, що грудень принесе Дівам фінансовий тріумф.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ця п’ятниця ідеально підійде Терезам для того, щоб переглянути власні життєві принципи та цінності. Можливо, більшість із них є хибними, нав’язаними або негативними. Звернути на цю сферу необхідно тим Терезам, кого не влаштовує своє життя — є шанс повернутися на більш вірний життєвий курс.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

2 грудня у фінансовій та робочій сферах Скорпіонів ймовірність вдалого збігу обставин підвищується. Цієї п’ятниці можна зайнятися справами, роботою, шопінгом. Успіх супроводжує лише тих Скорпіонів, хто вміє дивитися тільки вперед і не обертатись на минулі помилки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Нічні світила допоможуть Стрільцям розкрити всьому світу свої найважливіші переваги та сильні сторони. Цієї п’ятниці знайдеться вдалий час для зміни роботи, ділових зустрічей і укладання угод. Зірки покращать пам’ять та допитливість, тому цього дня можна сміливо займатися навчанням.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Запорука успіху 2 грудня у Козерогів — відкритість та комунікабельність. Ця п’ятниця принесе знаку Зодіаку багато цікавих розмов та відкриттів, які виявляться знаковими для особистого щастя та кар’єри. На обрії виникнуть нові можливості. До речі, Козеріг є найрозумнішим знаком Зодіаку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

У житті Водоліїв настає ідеальний час для співпраці, спільної роботи, спілкування. Цієї п’ятниці можна сміливо ділитися досвідом з навколишніми, отримувати нові знання. Удача супроводжуватиме впевнених Водоліїв, так що не варто сумніватися у своїх можливостях.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Ранок чудово підійде Рибам для творчої діяльності. Можливі кардинальні зміни у сфері кохання. Також не можна цієї п’ятниці не діяти. Якщо подолає втома, варто розслабитися та відпочити продуктивно. Вечір можна спокійно провести з другою половинкою чи родичами.