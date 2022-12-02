Гороскоп на 3 грудня: ідеальний день для зміни обстановки, роботи та пошуків кохання

Щоб досягти бажаних результатів, не варто чекати біля моря погоди. Потрібно діяти

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Протягом цієї суботи в житті Овнів все зміниться на краще. 3 грудня може з’явитися невгамовне прагнення успіху, яке допоможе забути про негаразди та проблеми. День чудово підходить як для початку нових стосунків, так і для завершення тих, які повністю себе зжили.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Це той самий час, коли Тельці можуть чекати на щось приємне, але не варто чекати біля моря погоди. Цієї суботи необхідно діяти. Якщо працюєте 3 грудня у задушливому офісі, не забувайте про невеличкі прогулянки на свіжому повітрі – це найкращий відпочинок під час трудового дня. А ви знали, що Тельці розлучаються найчастіше?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Це ідеальний день у Близнюків для романтики, відпочинку, зміни обстановки. Самотнім представникам знака Зодіаку можна займатися пошуками свого кохання. Астрологи не рекомендують шкодувати грошей на спільні розваги з коханою людиною, подарунки та знаки уваги.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ця субота принесе Ракам безліч всіляких новацій у всіх сферах життя. Не виключені 3 грудня: вдала зміна роботи, початок великого проєкту, кардинальна зміна іміджу, набуття надійних друзів чи впливових знайомих, розширення кругозору та особистого впливу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ліками проти усіх бід у житті Левів цієї суботи буде спокій та позитив. У другій половині дня корисно буде зайнятися чимось приємним і тим, що приносить задоволення. 3 грудня можна переглянути легку комедію, щоб відкинути зайві турботи. Астрологи рекомендують не турбуватися через дрібниці.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Розташування нічних світил 3 грудня допоможе Дівам зробити те, що здавалося неможливим. Гарний день, щоб присвятити час собі та своїм потребам. Можна закупитися смачною їжею, послухати улюблену музику та подивитися кіноновинку. До речі, Діви завжди досягають фінансового успіху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ця субота — вдалий день, щоб подбати Терезам про своє здоров’я. Варто записатися на огляд до лікаря, щоб запобігти серйозним захворюванням. Усі справи, спрямовані на добро 3 грудня, будуть успішними. День також підходить для волонтерства.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Найкращі ліки проти поганого настрою цієї суботи – улюблена справа чи відпочинок у тиші. Нічні світила закликають Скорпіонів присвятити цей день собі – точніше, справі, яка приносить їм максимальної насолоди: для одних представників знака це догляд за собою, для інших – читання.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільці, які давно збираються щось змінити у своєму житті, можуть вважати, що їм пощастило – ця субота є максимально сприятливою для рішучих кроків, головне – добре їх прорахувати. Події 3 грудня не будуть випадковими: вони – підказка про те, як вчинити у тій чи іншій життєвій ситуації. Додамо, що Стрільці скоро зірвуть куш.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам, якщо й не всім, то багатьом, цієї суботи вдасться відкрити нову сторінку свого життя: головне, не тягнути з собою в майбутнє справи і старі стосунки, які вже давно віджили. Успіх 3 грудня супроводжуватиме впевнених Козерогів, тож не варто сумніватися у своїх сильних сторонах.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Субота 3 грудня сприятлива для змін: вони принесуть у життя свіжу енергію, використовуючи яку можна почати все з чистого листа. Несподіваний дзвінок від людини з минулого розтривожить душу приємними спогадами та допоможе вирішити важливу проблему.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам слід спробувати цього дня щось нове – результат здивує та порадує. Чим більше буде роботи, тим швидше та легше пройде ця субота. Для робочого навантаження ідеально підійде ранок – так вдасться виконати всі справи, що заплановані на цей час.