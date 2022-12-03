Буде багато грошей: кому зі знаків Зодіаку повня 8 грудня віщує багатство

Повня 8 грудня допоможе збагатитися двом представникам гороскопа

Два знаки Зодіаку відчують себе в останній місяць року справжніми улюбленцями долі. А все завдяки повні, які відбудуться 8 грудня.

Астрологи розповіли, що неймовірно пощастить людям, народженим під сузір’ями Терезів та Близнюків. Про це пише meta.

Терези

Терези, які все ніяк не могли собі дозволити відкладати на "чорний день", можуть чекати після повні 8 грудня матеріальної допомоги з боку хороших знайомих або близьких друзів. З гороскопом для Терезів на сьогодні можна ознайомитися на сайті.

Близнюки

Щоб досягти значних успіхів на роботі і, відповідно, фінансового збагачення, Близнюкам доведеться забути про лінощі. У цьому випадку повня 8 грудня допоможе їм у важливих переговорах. Це означає: багато клієнтів та партнерів з бізнесу. Що чекає на Близнюків сьогодні, дізнайтеся в щоденному гороскопі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найбільше у грудні-2022 пощастить трійці знаків Зодіаку. На них чекатиме багатство та любов.