Гороскоп на 4 грудня: день здивує всіх знаків Зодіаку приємними сюрпризами у коханні та кар’єрі

Зірки та планети будуть у хорошому положенні, тому на представників гороскопа чекають позитивні зміни

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 4 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цієї неділі в Овнів з’явиться час, щоб взятися за боротьбу із зайвою вагою (якщо вона, звичайно, є), скинути з себе тягар справ, якими давно не хочеться займатися, позбутися людей у близькому оточенні, які неприємні.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Останній день тижня чудово підходить Тельцям для зміни обстановки в оселі, початку ремонту, дорогих придбань. Велике значення цієї неділі матиме зовнішній вигляд. Астрологи радять виглядати на всі сто, особливо якщо чекає побачення. А ви знали, що Телець – найегоїстичніший знак Зодіаку?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

4 грудня підходить Близнюкам для ремонту машини, техніки та електроніки. Цього дня можна робити дорогі придбання, оновлювати гардероб. Усі вони будуть успішними. Також 4 грудня не варто бути сентиментальними із коханими людьми.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цієї неділі Ракам корисно полювати за новою інформацією: дізнавайтеся ключові відомості, а деталі проясняться в процесі роботи. Поспішайте з активним включенням до нових справ: якщо ще не готові, згодом ви все одно звикнете до нової обстановки. Не турбуйтеся через дрібниці.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Багатьох Левів цей день здивує приємними враженнями та несподіваними сюрпризами. Нічні світила рекомендують не замикатися в собі, а бути відкритими до нових можливостей: чим вища активність 4 грудня, то більша ймовірність успіху.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дів можуть поглинути повсякденні справи та злободенні турботи, проте всі вони вдаватимуться на відмінно. На особливу увагу заслуговує друга половина дня: можливі деякі приємні моменти. Астрологи радять стежити за своїми речами. Зазначимо, що грудень принесе Дівам фінансовий тріумф.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезів цієї неділі очікують позапланові зміни у всіх сферах життя. Вони будуть дуже позитивними. Просто будьте готові до того, що нову ситуацію доведеться прийняти дуже швидко, щоб удача прийшла до вас якомога раніше.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Активність та енергія Скорпіонів може піти на підйом через позитивну поведінку нічних світил. Припиніть спілкування з маніпуляторами та людьми, які змушують вас почуватися не дуже добре. Можливі позитивні кардинальні зміни у любовному плані.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям цієї неділі не варто боятися звертатися за допомогою до колег, друзів та близьких. Пускайтесь у пригоди, проте спочатку зважте всі "за" і "проти", і тільки потім приступайте до прийняття рішень. День підходить для активної роботи та відпочинку.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У першій половині дня Козерогів можуть почати хвилювати питання, які не актуальні в цей момент. Щоб не прогаяти удачу, варто позбутися поганих думок якнайшвидше. У спілкуванні з навколишніми будьте як ніколи активними. До речі, Козеріг є найрозумнішим знаком Зодіаку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям настав час зробити ривок, щоб добре провести день і розслабитися. Завершивши все необхідне у першій половині дня, вам вдасться підготувати ґрунт для майбутніх успіхів. Астрологи прогнозують високу ймовірність перспективних змін.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Риби можуть сміливо говорити про свої почуття, оскільки це не викличе жодної незручності. Зверніться до предмета ваших зітхань, а не до першого зустрічного, щоб не пішли чутки про вашу персону. Допоможіть ближньому своєму, і колись він допоможе вам.