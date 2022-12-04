Кохання згасне: названі знаки Зодіаку, які розірвуть стосунки у грудні 2022 року

У Овнів, Козерогів, Дів та Терезів очікуються серйозні зміни в особистому житті

У деяких знаків Зодіаку у грудні 2022 року відносини вийдуть на новий рівень, зірки обіцяють переїзди і навіть вагітність. А ось іншим представникам зодіакальної дюжини не особливо пощастить у любовних справах.

Любовний гороскоп на грудень-2022 говорить про те, що чотири знаки Зодіаку розлюблять та розірвуть стосунки. Розставання цього місяця очікує на Овнів, Козерогів, Дів і Терезів. Проте астрологи запевняють, що всі зміни допоможуть їм зцілитися.

Овен

Настав час зрозуміти, що ви намагаєтеся зберегти відносини, які насправді вже закінчилися давним-давно, пише yourtango. Цього місяця Всесвіт подарує вам важливі подарунки. Глибокі рани вашого серця знайдуть зцілення. Гороскоп для Овна на сьогодні читайте на сайті.

Козеріг

Цього місяця закінчується не лише 2022 рік, ваш любовний союз не має шансів продовжуватися. Ви більше зосереджуватиметеся на собі, своїх потребах і почуттях з приводу особистого життя. Час перестати брехати собі та ігнорувати проблеми у відносинах. Що чекає на Козерога сьогодні, дізнайтеся в гороскопі на день.

Діва

Ви подиветеся на вашу пару з усіх боків, побачивши, якими можуть бути відносини та чим вони є насправді. Можливі суперечки та дискусії. Ваше розуміння потенціалу стосунків не означає, що інша людина здатна на це. Зірки допоможуть ухвалити правильне рішення. До чого готуватись Діві сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

Терези

Коли ви, нарешті, розумієте, що заслуговуєте на краще, ви починаєте узгоджувати свої слова та дії з цим переконанням. Цього місяця є деякі цікаві можливості для кохання, ви зрозумієте, що вам потрібно від вашого партнера. Не бійтеся самотності, натомість зосередьтеся на тому, чи не марнуєте ви час, намагаючись змусити когось стати тим, ким він ніколи не стане. Ознайомитися з гороскопом для Терезів на сьогодні можна на сайті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці 2022 року удача посміхнеться деяким знакам Зодіаку.