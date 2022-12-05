Гороскоп на 5 грудня: вдалий у цей день шопінг, а також спілкування з близькими людьми

Першого дня тижня знакам Зодіаку необхідно діяти, а не чекати біля моря погоди

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цього понеділка Овни будуть налаштовані до всього, що відбувається навколо грайливо — це сприяє пожвавленню романтичних стосунків і внесенню різноманітності до повсякденної рутини. Астрологи радять сприймати все як захопливу гру.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Нічні світила обіцяють Тельцям 5 грудня підвищення активності протягом усього дня. Це сприятливо вплине як на роботу, так і на оселю. Також це позитивно позначиться на настрої та впевненості у собі. Тільки вам вирішувати, на що витратити свої сили та час увечері. А ви знали, що Тельці розлучаються найчастіше?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Велику увагу Близнюкам у цей день необхідно приділити здоров’ю та настрою. Намагайтеся одягатися за погодою, не порушувати правила дорожнього руху і говорити "прощай" шкідливим звичкам. Астрологи радять дослухатися до інтуїції — вона точно не підведе.

Рак (22 червня — 22 липня)

Не треба боятись Ракам обговорювати свої цілі з навколишніми людьми, тим більше з керівництвом. У другій половині дня варто присвятити себе спорту, справам по дому. Корисними будуть йога, пробіжки, плавання. Не жертвуйте своїми інтересами.

Лев (23 липня — 23 серпня)

У фінансовій та робочій сферах Левам необхідно діяти, а не чекати біля моря погоди. Результат виконаної роботи не змусить на себе довго чекати. Однак у коханні варто притримати коней. Ініціативність цього понеділка ні до чого.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цього понеділка у Дів вийде з легкістю дозволити і поставити в складних питаннях довгоочікувану точку. Астрологи не рекомендують відкладати все в довгу скриньку, адже 5 грудня — це ідеальний час для успішного завершення всіх справ та закриття робочих питань. До речі, Діви завжди досягають фінансового успіху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Щоб удача не залишила Терезів цього понеділка, їм потрібно намагатися уникати лайки і сварок зі своїми близькими. Приємне спілкування з навколишніми покращить біополе цього знака Зодіаку. День ідеально підходить для домашніх справ, прибирання, роботи та бізнесу.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Багатьох Скорпіонів понеділок 5 грудня здивує приємними враженнями та несподіваними сюрпризами. Зірки та планети радять не замикатися в собі, а бути відкритими до нових можливостей: чим вищою буде активність у цей день, тим більша ймовірність успіху.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У Стрільців настав час зробити ривок, який дозволить добре провести день і відпочити в другій половині дня. Завершивши вранці все необхідне, вдасться підготувати ґрунт для майбутніх успіхів. Астрологи прогнозують високу ймовірність перспективних змін. Додамо, що Стрільці скоро зірвуть куш.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять Козерогам шукати у тому, що відбувається, смисли і знаки. Зірки та Всесвіт подарують шанс змінити життя на краще, головне не упускати можливості цього понеділка. Незначні неприємності цього дня ніяк не позначаться на великих планах та майбутніх успіхах.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

5 грудня боязким Водоліям не слід брати на себе чужу провину. Якщо не давати себе заплутувати, фортуна лише покращить ваше становище у суспільстві. Неприємності будуть припинені швидше, якщо відмовитися від ролі жертви і піти іншим, нестандартним шляхом.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Риб можуть поглинути злободенні справи та турботи, проте всі вони вдаватимуться на відмінно. На особливу увагу заслуговує друга половина дня: увечері у Риб можливі деякі приємні моменти. Також астрологи радять зайнятися шопінгом.