Фортуна з вами: цим знакам Зодіаку карти Таро обіцяють прибуток у грудні

Не всі знаки Зодіаку розоряться до Нового року

Близькість Нового року зазвичай навіює думки про зайві витрати і кредитні ліміти, однак у грудні 2022 року у п’яти знаків Зодіаку навпаки може вийти покращити своє фінансове становище.

На це вказує розклад Таро на гроші та роботу, який "Телеграф" зробив для всіх знаків Зодіаку. Судячи з нього, можуть стати багатшими у грудні такі знаки як Близнюки, Діви, Скорпіони, Козероги та Риби.

Близнюкам випав Король пентаклів

Ця карта радить відкинути нерозсудливість, сісти та розібратися у своїх фінансах, — це дасть добрий шанс покращити свій добробут.

Дівам випав Паж жезлів

Карта вказує на те, що Ваші починання та вкладення можуть стати успішними, але для цього Вам потрібно не соромитись вчитися новому, шукати творчі підходи.

Скорпіонам випала Сила

Назва карти загалом говорить сама за себе, — у грудні з Вами буде Сила. Сформулюйте чітко цілі, яких хочете досягти, і рухайтеся до їх реалізації. У грудні у Вас вистачить зусиль для досягнення успіху.

Козерогам випала П’ятірка жезлів

Ця карта каже, що Ви маєте всі шанси покращити свої фінансові справи, проте все не прийде до Вас саме, доведеться засукати рукави та попітніти.

Рибам випала Колісниця

З цією картою представники знаку Риби можуть сміливо відкинути минуле та взятися за нові починання. Колісниця дозволить зробити стрибок уперед і покращити своє професійне та фінансове становище.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також робив любовний розклад Таро на грудень для всіх знаків Зодіаку.