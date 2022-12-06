Суцільна "біла смуга": яким знакам Зодіаку дуже пощастить у січні 2023 року
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Починаючи з Нового року у трьох індивідуумів буде все складається якнайкраще
Новорічне диво чекає на трьох представників зодіакального кола.
Починаючи з січня нового 2023 року у людей, народжених під сузір’ями Овна, Близнюків та Лева, розпочнеться "біла" смуга. Після новорічної ночі у них все складатиметься на відмінно, пише unian.
Овни
У першому місяці 2023 року Овни зможуть здійснити свою маленьку, але давню мрію. Вони можуть зробити вдалу покупку, яку не наважувалися здійснити раніше. Також варто чекати кардинальних, приємних змін у житті. З гороскопом для Овна на сьогодні можна ознайомитись на сайті.
Близнюки
Близнюки, які тривалий час страждали на нестерпній та низькооплачуваній роботі, були занурені в кредити і максимально економили, зможуть у січні зітхнути спокійно. У новому році зірки нададуть їм нові можливості для самореалізації у професійній сфері, забезпечать активні фінансові потоки. У них нарешті все налагодиться. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.
Леви
Самотні представники знаку Зодіаку познайомляться з людиною, в яку шалено закохаються. Чоловіки зможуть зважитися на весілля зі своєю коханою, а у холостяків можливий початок романтичних стосунків із близькою подругою чи колегою. Жінки зустрінуть своє кохання на якомусь заході, де між парою спалахне іскра. Що чекає на Лева сьогодні, дізнайтесь у щоденному гороскопі.
Раніше астрологи попередили два знаки Зодіаку про небезпеку у грудні 2022 року.