Гороскоп на 7 грудня: цієї середи можна безстрашно йти вперед — удача буде на боці кожного знака Зодіаку

Відмінний день для самостійної роботи та відпочинку у колі друзів

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Ця середа в Овнів про перемоги. Інвестуйте час у розвиток та не забувайте відпочивати. Усім представникам знака, хто 7 грудня перебуватиме у постійному русі, посміхнеться удача. Вечір корисно провести разом із друзями, у компанії.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Панацеєю від бід та проблем буде самостійність. Не треба нікого ні про що просити — ви одні впораєтеся з усім та ще й успішно. Ближче до обіду добре зайнятися тим, що подобається, що надихає та дарує усмішку. Підвищити настрій допоможуть прогулянки та приємне спілкування. А ви знали, що Телець – найегоїстичніший знак Зодіаку?

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ця середа у Близнюків має пройти під егідою спокійної енергії нічних світил. День 7 грудня постарайтеся провести у компанії близьких друзів чи родичів. За бажання можна впоратися з неординарною проблемою, самостійно чи з допомогою близьких.

Рак (22 червня — 22 липня)

Стосовно з навколишніми Ракам не буде зайвим уміння співпереживати. Якщо люди відчують вашу моральну підтримку, їх це надихне. У майбутньому вони повернуть борг. Середа 7 грудня підходить для здійснення покупок та навчання.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Якщо з’явиться бажання побути на самоті, обов’язково потрібно знайти таку можливість. Цієї середи зняти стрес і заспокоїти нерви — першорядне завдання Левів, інакше внутрішня напруга може підштовхнути до необдуманих вчинків.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Дівам у цей день краще більше перебувати на самоті або в оточенні близьких. З ранку робота буде виконуватись добре. У другій половині дня обов’язково зателефонуйте рідним або відвідайте їх. Можна дарувати подарунки близьким, робити сюрпризи другій половинці. До речі, Діви завжди досягають фінансового успіху.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Деколи Терезам дуже багато можна досягти, зовсім не докладаючи до цього зусиль. Ця середа якраз такий день. 7 грудня з вами будуть дуже люб’язні люди, мало вам знайомі або просто віддалені від вас. Ви можете отримати підтримку з боку.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо Скорпіонам цієї середи захочеться чогось новенького і несподіваного, сходіть в ресторан і замовте якесь незрозуміле блюдо. Астрологи відзначають, що це виявиться найдешевшим і безболісним способом задовольнити своє бажання.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цієї середи невелике розумове зусилля Стрільців — і вони будуть на коні. Вам слід потоваришувати з власною головою, хоча б цього дня. Обережність та дисциплінованість збільшать шанси на успішне завершення дня.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Козерогам варто довіритись інтуїції та безстрашно йти вперед. На вас чекає робота та зарплата вашої мрії. Ви отримаєте саме ту ділову пропозицію, яка вас повністю влаштує. Вечір підходить для сміливих та енергійних дій. До речі, Козеріг є найрозумнішим знаком Зодіаку.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сприятливий день для кар’єрного росту Водоліїв. У вас з’явиться чудовий шанс продемонструвати навколишнім свої найкращі якості. Увечері можливі цікаві знайомства, не варто проводити цей час даремно. Ви можете розраховувати на підтримку друзів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Удача вирішила усміхнутися Рибам. Ця середа, швидше за все, виявиться менш напруженою, ніж минулі дні. З’явиться вільний час та можливість трохи відпочити та розвіятися. Вечір 7 грудня подарує можливість поїхати подалі та змінити обстановку.