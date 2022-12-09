Слов’янський гороскоп на 2023 рік за датою народження: кому пощастить найбільше у Новому році

Слов’янський гороскоп на 2023 рік рекомендує жити справжніми подіями та враженнями.

Крім "звичайного" і всім звичного гороскопу на 12 знаків Зодіаку існує ще й слов’янський гороскоп. Якщо в китайській традиції 2023 рік – це рік Чорного Кролика, то за слов’янським гороскопом настане рік Вогнегривого Коня. І пройде він під знаком творчості, натхнення та сім’ї.

Астрологи виділили три знаки Зодіаку, згідно з слов’янським гороскопом, яких у 2023 році чекають успіх, удача та щастя. Варто зазначити, що найчастіше рік під заступництвом Коня минає без глобальних змін, проте завжди є "виняток з правила".

Чортог Вовк: 28 лютого — 25 березня

Вовкам навряд чи знадобляться їхні "гострі кігтики" у 2023 році. Якщо ви довіритеся своїй інтуїції так, щоб вона стала вашою помічницею в будь-яких справах, тоді вам вдасться уникнути неприємностей, уберегти себе від проблем та негативних особистостей. Обов’язково залиште минуле у минулому, не беріть у новий рік із собою жодного вантажу. Запам’ятовуйте всю інформацію, яка до вас приходитиме — все знадобиться.

Чортог Лиса: 25 березня — 17 квітня

Справи підуть у гору, робота "працюватиметься", а особисте життя налагоджуватиметься. І все це відбуватиметься неспішно і без проблем, як за помахом чарівної палички. У 2023 році у Лисів зовсім не буде проблем, а лише успіх та визнання. Не дивуйтеся, якщо на вас дорівнюватимуть ті, у кого менше досвіду.

Чортог Лось: 9 травня — 1 червня

Представники цього палацу зможуть приємно провести весь рік, забувши про проблеми. Що ж, все справедливо, хто добре попрацював у 2022 році, той і заслуговує на відпочинок у 2023-му. Не бійтеся ризикувати, експериментувати та діяти не за планом. Такі "вибухові" ідеї допоможуть створити вам щось таке, що раніше навіть уявити не могли.

Раніше астрологи попередили два знаки Зодіаку про небезпеку у грудні 2022 року.