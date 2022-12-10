Слов’янський гороскоп на 2023 рік: на кого чекає неймовірний успіх у кар’єрі в Новому році

Не бійтеся ризикувати, експериментувати та діяти не за планом.

Новий 2023 — це не тільки рік Чорного Водяного Кролика, але і Вогнегривого Коня, якщо дивитися в слов’янський гороскоп. Ми вже писали, кому зі знаків цього гороскопа чи чортогів пощастить найбільше у 2023 році, а тепер хочемо розповісти, кого чекає успіх на кар’єрній ниві.

Астрологи виділили три знаки, згідно з слов’янським гороскопом, яких у 2023 році чекає підвищення на роботі, багато цікавих проєктів і відповідно вищий оклад. Головне рішення приймайте тільки після ретельного обмірковування.

Чортог Тур: 17 квітня — 9 травня

У 2023 році вам доведеться боротися зі своїми емоціями та почуттями ґрунтовно. Беріть себе за роги і міцно тримайте, адже вам доведеться багато трудитися, щоб подбати про свій добробут. Будьте впевнені, всі цілі реалізуються завдяки працьовитості, неординарним методам та надійним партнерам. Не тікайте від змін, а впевнено йдіть їм на зустріч, і винагорода не забариться.

Чортог Раса: 7 серпня — 30 серпня

Пережити труднощі і перепони буде нескладно, головне сконцентруватися на важливих речах, зібрати волю в кулак і впевнено рухатися вперед. Сподівайтеся на себе, чіпляйтеся за всі можливості та будьте максимально активними. На першому місці у вас стоятиме робота. Усі ваші старання допоможуть вам зміцнити своє фінансове становище. Головне завершіть справи, які розпочали раніше.

Чортог Фініст: 1 червня — 23 червня

Рік буде нелегким, тому доведеться включатись в екстреному порядку. Гороскоп радить виявити гнучкість, щоб вчасно та швидко адаптуватися до нової обстановки. Головне, не зраджуйте довгим роздумам. Рішення потрібно буде приймати чітко та спритно. Попереду на вас чекає лише майбутні перспективи та досягнення. Намагайтеся і це призведе до добрих результатів.

Раніше астрологи попередили два знаки Зодіаку про небезпеку у грудні 2022 року.