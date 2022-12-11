Доленосні зустрічі і кохання: кому зі знаків Зодіаку пощастить найближчими днями

Йдеться про Близнюків, Скорпіонів і Стрільців

Грудень — це місяць, який обіцяє представникам зодіакального кола один позитив!

Цього разу астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку пощастить у коханні в період з 12 по 18 грудня 2022 року, пише unian. Вітаємо людей, народжених під сузір’ями Близнюків, Скорпіона та Стрільця!

Близнюки

На цьому тижні Близнюки захочуть кардинально змінити своє життя, внести зміни. Щоб покращити своє особисте життя, вони прагнутимуть нових знайомств, будуть у цьому дуже активні. Однак краще все ж таки не кидатися на першого зустрічного. Гороскоп для Близнюків на сьогодні читайте на сайті.

Скорпіони

У зазначений період зірки та планети наділять Скорпіонів більшою харизмою та чарівністю. До них тягнутимуться люди, з ними фліртуватимуть. Головне — забути про минулі невдачі у коханні та бути відкритим до нового. Чого чекати сьогодні Скорпіону, дізнайтесь у щоденному гороскопі.

Стрільці

Стрільці зможуть нарешті знайти справжнє кохання. Астрологи радять прислухатися до свого серця і не боятися змін. Тим Стрільцям, які вже мають другу половинку, слід проводити більше часу з коханою людиною. Яким буде цей день для Стрільця, розповість гороскоп на сьогодні.

Раніше астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку неймовірно пощастить у січні 2023 року.