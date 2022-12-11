Гороскоп на 12 грудня: чудовий день для кар’єрних звершень та ділових переговорів

Вирішувати питання цього дня слід креативно, виявляючи фантазію.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього понеділка.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сприятливий день для ділового спілкування, обговорення робочих питань, розмов про фінансові справи та розвиток бізнесу. Буде можливість познайомитися з людьми, у яких можна багато чого навчитися, і ви її не проґавите. Увечері можливі приємні сюрпризи на любовному фронті. Зазначимо, що у Овнів завжди збуваються мрії.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Телець перевершить себе і стане справжнім дипломатом у спілкуванні з колегами. Приємно, адже вас почнуть брати приклад. Не слідуйте чужим порадам — вони можуть лише нашкодити. Покладіться на свою інтуїцію. Увечері варто трохи розслабитися та насолодитися особистим життям.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Чим раніше ви визначитеся з цілями та пріоритетами, тим вдаліше і плідніше пройде цей день. Немає нічого гіршого, ніж кидатися від одного до іншого, намагатися знайти відповіді відразу на всі питання. Ви можете зайнятися вирішенням творчих завдань, впорядкуванням свого будинку, квартири.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нові пропозиції та цікаві ідеї відвідають Рак та дозволять їм зміцнити свій авторитет. Заручіться підтримкою однодумців, поясніть оточуючим зміст ваших пропозицій: це допоможе втілити задумані проєкти. Нові ділові знайомства будуть корисними.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Якщо вам здається, що життя стоїть на місці, подивіться на ситуацію з іншого боку. Деяка відстороненість допоможе побачити помилки та шляхи їх виправлення. Також аналіз ситуації і розставляння акцентів принесуть довгоочікувані результати.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День складеться вдало, особливо для Дів, чия робота пов’язана з торгівлею чи продажем. Угоди, які будуть укладені цього дня, швидко принесуть прибуток, навіть якщо вони здаються не такими перспективними. Нові методи ведення справ будуть корисними. А ви знали, що Дівам не можна довіряти секрети ?

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

День сприятливий для залучення нових ділових партнерів та укладання угод. Є можливість отримання сюрпризів, подарунків або великих знижок. Також ваша чарівність у цей день підкорить протилежну стать; на вас чекають цікаві знайомства.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Займіться громадською діяльністю, влаштуйте зустріч зі своїми однодумцями. Нові проєкти будуть успішними та прибутковими. Заводьте знайомства, беріть участь у ділових зустрічах чи конференціях: це знадобиться у роботі. Користуйтеся вдалим моментом для розширення чи створення своєї справи, шукайте партнерів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Складіть список невідкладних справ і займайтеся лише ними. Дрібні непотрібні турботи будуть лише відволікати вас від роботи, і завдавати занепокоєння. Стрес, що накопичився, можна зняти активним тренуванням або провівши час у теплій компанії друзів. День підходить для примирення та прощення образ.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день для завершення великих контрактів та просування у кар’єрі. Ваші успіхи на роботі та ділові якості будуть оцінені начальством, і ви отримаєте заслужену нагороду. Проблеми вирішуватимуться швидко і на вашу користь. Ставтеся до всього позитивно. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Зустрічі та знайомства 12 грудня будуть дуже вдалими. Намагайтеся контактувати якнайбільше і спілкуватися з незнайомими людьми. На роботі все складається добре, невеликі проблеми вам вдасться вирішити швидко та ефективно. Приділіть час здоров’ю.

Риби (20 лютого — 20 березня)

По можливості проведіть день удома. Корисно буде приділити час своїй родині, коханим людям. Займіться спільними справами, влаштуйте прибирання або приготуйте особливу вечерю для сім’ї. Це подарує гарний настрій та відновить запас сил. День буде спокійним і у вас залишиться час на відпочинок та заняття улюбленою справою.