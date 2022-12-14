Приведе Україну до перемоги у війні: відомий астролог дав надію прогнозом на 2023 рік

Експерт упевнений, що перемога вже дуже близько

Відомий астролог Влад Росс, який раніше розповів, як на хід війни вплине звільнення Мелітополя, поділився прогнозом, що дає надію, на 2023 рік. Астроексперт упевнений, що у новому році українці нарешті відсвяткують перемогу у війні проти росії. І допоможе у цій "справі" одна людина.

"Супергероєм" астролог називає головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а все тому, що його гороскоп чітко вказує на перемогу України. Про це Росс розповів в інтерв’ю YouTube каналу "КаПаБу".

"Він нас приведе, безумовно, до перемоги, і переможність буде вже виявлятися з кінця лютого — у березні. Тоді ми точно розумітимемо, що наша країна перемагає ", — зазначив астроексперт.

Також, згідно з прогнозом Влада Росса, у грудні вже не буде таких жорстких і жахливих обстрілів з боку росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.

Крім цього, ми писали, що популярний астролог Влад Росс також озвучив свій прогноз щодо застосування ядерної зброї.