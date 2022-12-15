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Гороскоп на 16 грудня: везіння в цей день наступатиме на п’яти всім знакам Зодіаку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 16 грудня 2022 року
Гороскоп на 16 грудня 2022 року

Зірки розгоряються все сильніше, освітлюючи шлях сміливим представникам гороскопа

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У Овнів ця п’ятниця буде неспокійною, але незвичну обстановку варто використовувати у своїх цілях. Імовірна зміна життєвого шляху. Будь-які нововведення дадуть поживу для розуму, дозволять налагодити та розвинути стосунки. Увечері корисно зайнятися шопінгом, побути на самоті.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У задуманих справах Тельцям 16 грудня на допомогу прийде удача. Однак моменти везіння чергуватимуться з дрібними перешкодами. У цих випадках потрібно просто спокійно проаналізувати причини, щоб краще зрозуміти ситуацію та вибрати правильний шлях до успіху.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи радять Близнюкам у цей день відповідально поставитися до виконання обов’язків — як на роботі, так і вдома, бо навіть невеликі зусилля не пропадуть задарма. 16 грудня з’явиться можливість вдало завершити справи, відкладені в довгу скриньку. До речі, Близнюкам час готуватися до позитивних змін у кар’єрі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Це такий день, коли можна сміливо вирушати в подорожі, робити дорогі покупки. Всім Ракам, хто збирається добре відпочити, краще побути на самоті. Самота 16 грудня допоможе відновити сили та дійти до умиротворення.

Лев (23 липня — 23 серпня)

П’ятниця 16 грудня ідеально підходить Левам для серйозних змін у коханні, у справах. Це хороший день для заведення домашніх тварин, початку ремонту, переїзду. Також можна робити важливі покупки, змінювати обстановку, займатися захопленнями. Зазначимо, що Леви скоро зустрінуть своє кохання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей день чудово підходить Дівам для навчання та отримання нових знань. Намагайтеся не сприймати критику надто болісно, особливо тих людей, яких майже не знаєте. Впевненість у собі стане ключем до успіху у п’ятницю 16 грудня.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам слід намагатися цієї п’ятниці заряджати інших позитивом і більше спілкуватися з тими, хто надихає. Внутрішній спокій 16 грудня може виявитися важливішим за прогрес у справах, а сімейне життя тимчасово стане ціннішим за особисті інтереси.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У п’ятницю 16 грудня везтиме спритним та уважним Скорпіонам. Настає час, коли удача слідує за тими представниками знаку Зодіаку, хто йде їй назустріч. Відмінні шанси у тих, для кого актуальні бажання зміцнити стосунки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Роль спостерігача у бізнесі та на роботі підійде Стрільцям найкраще. У вільний час астрологи рекомендують зайнятися навчанням, адже цієї п’ятниці нічні світила наділять вас покращеною пам’яттю. Можна також зайнятися творчою діяльністю.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цю п’ятницю Козерогам краще присвятити коханим. 16 грудня це просто потрібно. Зірка цього знака Зодіаку розгоряється все сильніше, освітлюючи шлях. У Козерогів може зненацька з’явитися можливість отримати непоганий прибуток.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Прекрасний день у Водоліїв для того, щоб завершити всі розпочаті справи. Постарайтеся не засмучуватися, будьте делікатнішими, дипломатичнішими — ви це вмієте краще за інших. Винагорода знайде вас: це стосується і робочих моментів, і особистого життя. Водолії шалено закохаються у грудні 2022 року.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї п’ятниці Риби рішучі як ніколи. Їм вдасться переробити безліч справ, а це якраз та ситуація, яка завжди дає вам енергію. 16 грудня з’явиться відчуття, що щастя близько – тільки зроби крок. Можете спробувати, тільки знайте золоту середину.

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