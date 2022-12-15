Гороскоп на 16 грудня: везіння в цей день наступатиме на п’яти всім знакам Зодіаку

Зірки розгоряються все сильніше, освітлюючи шлях сміливим представникам гороскопа

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

У Овнів ця п’ятниця буде неспокійною, але незвичну обстановку варто використовувати у своїх цілях. Імовірна зміна життєвого шляху. Будь-які нововведення дадуть поживу для розуму, дозволять налагодити та розвинути стосунки. Увечері корисно зайнятися шопінгом, побути на самоті.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У задуманих справах Тельцям 16 грудня на допомогу прийде удача. Однак моменти везіння чергуватимуться з дрібними перешкодами. У цих випадках потрібно просто спокійно проаналізувати причини, щоб краще зрозуміти ситуацію та вибрати правильний шлях до успіху.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи радять Близнюкам у цей день відповідально поставитися до виконання обов’язків — як на роботі, так і вдома, бо навіть невеликі зусилля не пропадуть задарма. 16 грудня з’явиться можливість вдало завершити справи, відкладені в довгу скриньку. До речі, Близнюкам час готуватися до позитивних змін у кар’єрі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Це такий день, коли можна сміливо вирушати в подорожі, робити дорогі покупки. Всім Ракам, хто збирається добре відпочити, краще побути на самоті. Самота 16 грудня допоможе відновити сили та дійти до умиротворення.

Лев (23 липня — 23 серпня)

П’ятниця 16 грудня ідеально підходить Левам для серйозних змін у коханні, у справах. Це хороший день для заведення домашніх тварин, початку ремонту, переїзду. Також можна робити важливі покупки, змінювати обстановку, займатися захопленнями. Зазначимо, що Леви скоро зустрінуть своє кохання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей день чудово підходить Дівам для навчання та отримання нових знань. Намагайтеся не сприймати критику надто болісно, особливо тих людей, яких майже не знаєте. Впевненість у собі стане ключем до успіху у п’ятницю 16 грудня.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Терезам слід намагатися цієї п’ятниці заряджати інших позитивом і більше спілкуватися з тими, хто надихає. Внутрішній спокій 16 грудня може виявитися важливішим за прогрес у справах, а сімейне життя тимчасово стане ціннішим за особисті інтереси.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У п’ятницю 16 грудня везтиме спритним та уважним Скорпіонам. Настає час, коли удача слідує за тими представниками знаку Зодіаку, хто йде їй назустріч. Відмінні шанси у тих, для кого актуальні бажання зміцнити стосунки.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Роль спостерігача у бізнесі та на роботі підійде Стрільцям найкраще. У вільний час астрологи рекомендують зайнятися навчанням, адже цієї п’ятниці нічні світила наділять вас покращеною пам’яттю. Можна також зайнятися творчою діяльністю.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Цю п’ятницю Козерогам краще присвятити коханим. 16 грудня це просто потрібно. Зірка цього знака Зодіаку розгоряється все сильніше, освітлюючи шлях. У Козерогів може зненацька з’явитися можливість отримати непоганий прибуток.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Прекрасний день у Водоліїв для того, щоб завершити всі розпочаті справи. Постарайтеся не засмучуватися, будьте делікатнішими, дипломатичнішими — ви це вмієте краще за інших. Винагорода знайде вас: це стосується і робочих моментів, і особистого життя. Водолії шалено закохаються у грудні 2022 року.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Цієї п’ятниці Риби рішучі як ніколи. Їм вдасться переробити безліч справ, а це якраз та ситуація, яка завжди дає вам енергію. 16 грудня з’явиться відчуття, що щастя близько – тільки зроби крок. Можете спробувати, тільки знайте золоту середину.