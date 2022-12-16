Гороскоп на 17 грудня: вдалий день, який відкриває багато нових можливостей

Усі заплановані справи будуть завершені успішно і можна сміливо планувати нові висоти.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб успіх не залишив вас цієї суботи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Діяльність, пов’язана з нерухомістю, буде особливо вдала для Овнів цього дня. На першу половину дня можна планувати укладання угод та великі покупки. Після обіду можливі деякі труднощі у роботі, доведеться виявити терпіння.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Час втілювати ваші ідеї та оригінальні пропозиції. Начальство оцінить ваш нестандартний підхід до розв'язання проблеми. Якщо ви планували купувати машину, то зараз потрібний для цього час. Тельцям 17 грудня можна розпочинати свій власний бізнес.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День пройде спокійно, у робочому режимі. Вам належить займатися щоденними звичайними справами. Спілкуйтесь більше: нові знайомі та контакти допоможуть у просуванні ваших ідей та відкриють нові можливості. Налагоджуйте ділові зв’язки. До речі, Близнюкам настав час готуватися до позитивних змін у кар’єрі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Щоб день пройшов вдало, Ракам потрібно більше відволікатися на улюблені заняття та робити перерви у роботі. Не беріть близько до серця невеликі проблеми, спокійніше ставтеся до того, що відбувається. Серйозно поговоріть із партнером про ваші стосунки.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Якщо останнім часом Вам здавалося, що доля була несправедлива до Вас, то в цей період Ваше життя нарешті налагодиться. Ви нарешті зумієте навести лад на амурному її фронті і відкрити перед собою безліч нових можливостей та перспектив. Зазначимо, що Леви скоро зустрінуть своє кохання.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Якщо останнім часом Ваше життя здавалося Вам монотонним та сірим, то цей день просто чудово підходить для того, щоб взяти участь у якомусь захопливому занятті, яке допомогло б Вам додати до неї трохи яскравості та фарб. Спробуйте відвідати якийсь культурний захід чи художню виставку, де Ви могли б познайомитися з іншими поціновувачами мистецтва.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей день просто чудово підходить для того, щоб влаштувати своєму інтелекту невелику розминку — сходіть на якусь лекцію або подивіться якийсь документальний фільм — і це надасть Вам безліч нових тем для спілкування з цікавою для Вас людиною.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Ви сповнені сил та енергії і в цей день можете розв'язувати найскладніші питання. Можна сміливо братися за нові важкі справи та проєкти. Намагайтеся не втрачати самовладання, зберігайте спокійний настрій. Прибирання в будинку також підніме настрій. Прикрасьте кімнату до новорічних свят: це також змінить ваш настрій на краще.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Хороший день, щоб почати складну справу, яку ви постійно відкладали. Цього дня, виявивши завзятість та терпіння, вам вдасться зрушити його з мертвої точки і в майбутньому це принесе вам чималий успіх. Слідкуйте за здоров’ям, не допускайте перенапруги.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сприятливий день для розв'язання домашніх питань та спілкування з близькими людьми. Щоб зберегти гарний настрій, не сперечайтеся з оточуючими, погоджуйте їх пропозиції. Не звертайте уваги на дрібні неприємності чи затримки, думайте про головне і ви зможете досягти успіху.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Ваші мрії та задуми почнуть сповнюватися. Не поспішайте події, нехай все йде своєю чергою. Зараз зірки на вашому боці і якщо ви робитимете все послідовно і ґрунтовно, результат буде чудовим. Більше спілкуйтесь, налагоджуйте корисні зв’язки. До речі, Водолії шалено закохаються у грудні 2022 року.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Високий рівень енергії та націленість на результат допоможуть Рибам багато чого досягти. Дійте швидко, не роздумуючи, використовуйте нестандартні підходи. Зустрічі та спілкування з авторитетними та важливими людьми допоможуть вам у роботі та реалізації нових проєктів. Це принесе добрий дохід у майбутньому. Вечір добре провести відокремлено, відпочити від клопоту дня та від спілкування.