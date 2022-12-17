Слов’янський гороскоп на 2023 рік за датою народження: на кого чекає успіх у коханні в Новому році

Будьте уважні до свого партнера, і майбутній пройде без проблем

Крім традиційних східного та зодіакального гороскопа на 12 знаків Зодіаку, є також багато інших, іноді навіть досить оригінальних гороскопів, заснованих на календарях різних народів та країн. І сьогодні ми хочемо присвятити вас у тонкощі слов’янського гороскопа і розповісти, кому ж пощастить у коханні у 2023 році, який пройде під знаком Вогнегривого Коня.

Астрологи зазначають, що найбільше пощастить на любовному фронті двом знакам слов’янського гороскопа. Щасливчиками стали люди, народжені у роки Білого Філіна та Вогнегривого Коня.

Білий Філін: року народження — 1935, 1951, 1967, 1983, 1999, 2015.

Представникам цього знака новий 2023 принесе удачу в різних областях. Філін чекає успіх і в кар’єрі, і в особистому житті. Єдина умова для отримання фортуни: не стійте на місці, розвивайтеся і вдосконалюйтеся. Також цілком можливо, що потрібна вам людина зовсім поряд. Ви давно його знаєте, але ніколи не звертали на нього уваги.

Вогнегривий Кінь: року народження — 1943, 1959, 1975, 1991, 2007.

Звичайно ж, покровителя року також чекає успіх. Будьте відважними, любіть життя та рухайтеся тільки вперед. Саме ці якості і допоможуть вам досягти щастя і в особистому житті. Можливі цілком несподівані зміни на любовному фронті, але все залежить лише від вас.

Раніше астрологи попередили два знаки Зодіаку про небезпеку у грудні 2022 року.