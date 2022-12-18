"Влітку навіть можливий фестиваль там": таролог обнадіяла прогнозом про долю окупованого Криму

Незабаром українці отримають хороші новини про Крим

Відомий екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, яка раніше розповіла, що Крим незабаром чекає на сезон "бавовни", поділилася ще одним, досить позитивним передбаченням щодо окупованого росіянами півострова. Якщо говорити коротко, то незабаром Крим буде вдома.

Про це експерт розповіла в інтерв’ю YouTube каналу "Мій світ". Хомутовська підтвердила свої слова про "спекотний" період у січні-лютому, зазначивши, що 100%, що на цей час українські військові зайдуть на півострів. Проте вона уточнила, що це зовсім не війна.

"Я думаю, що ЗСУ зайдуть у лютому туди. Можете мені вірити, можете не вірити. Ось конкретно підготовка йде у січні та лютому. Карта сили йде саме у лютому ... Не бачу, що це війна... Я це більше бачу як десь то заміновано, то якісь обстріли, ось така історія" — наголосила таролог.

Також, крім цього, Хомутовська додала, що вже з травня 2023 року життя кримчан кардинально зміниться, а з червня почнеться нормальне життя. Влітку навіть можливий фестиваль чи якесь свято великого масштабу.

Також, згідно з прогнозом Влада Росса, у грудні вже не буде таких жорстких і жахливих обстрілів з боку росії. За його словами, останній місяць 2022 року обіцяє бути "м’якшим місяцем", ніж попередні.

Крім цього, ми писали, що Влад Росс також озвучив свій прогноз щодо застосування ядерної зброї.