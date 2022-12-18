Названо знаки Зодіаку, які розбагатіють у рік Кролика-2023

Дракон, Кінь, Свиня та Собака можуть розраховувати на зростання доходів

У Рік Чорного Водяного Кролика 2023 року, згідно зі східним гороскопом, багатство очікує чотирьох знаків. Їхній фінансовий стан буде дуже стабільним, а гроші іноді надходитимуть із найнесподіваніших джерел.

Китайський зодіак показує, що будуть фінансово успішними у рік Кролика ті, хто народився під знаком Дракона, Коня, Свині та Собаки. Гороскоп на 2023 рік віщує цій четвірці удачу в інвестуванні та ділових справах, раптовий прибуток і матеріальні подарунки.

Дракон

Якщо Дракон прирівнює гроші до щастя, то 2023 рік, схоже, принесе йому шанс стати справді щасливим, пише thechinesezodiac. Найкращі можливості з’являться через друга, сусіда, вчителя чи близького родича. Можлива купівля землі, інвестиції в художні/розважальні сфери, практичні/матеріальні товари або навіть велику рогату худобу. Комунікації – ще один можливий напрямок для вкладу.

Кінь

У новому році є всі передумови заробити. Мережа, телекомунікації, продаж товарів для дому чи автомобілів — це лише деякі з можливих областей, які можуть вплинути на бюджет. Також можливий сімейний бізнес із братами чи сестрами чи отримання спадщини. Цього року ви будете балансувати між сімейним життям та кар’єрою, намагаючись утримати їх у рівновазі. Можливо, ви зміните кар’єру у 2023 році. Комп’ютерна сфера, електроніка, гуманітарні відносини — хороші можливості. Спробуйте щось, про що ніколи не подумали б, мрійте про більше!

Свиня

Речі, близькі до будинку і пов’язані з сім’єю, домашнім бізнесом та нерухомістю — це те, що буде щасливим для вас у 2023 році. Для Свиней, які шукають можливості для інвестицій, 2023 має привести до успіху. Придивіться до не надто розтиражованих напрямів інвестицій чи тих, які пов’язані з великими складськими компаніями, лікарнями чи навіть державними облігаціями. Однак нерухомість – найкращий спосіб вкласти гроші.

Собака

Для багатьох Собак 2023 рік — це рік безпрецедентного зростання. Фортуна буде на вашому боці, ви знайдете нових друзів та здійсните свої мрії. Гроші надходитимуть із несподіваних чи захопливих, інноваційних джерел. Фінанси можуть сильно вагатися, тому не забувайте робити запаси.

Раніше "Телеграф" розповідав, для кого рік Кролика буде вдалим у романтичному та сімейному плані.