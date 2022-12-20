Діві – гроші, Тельцю – солодощі: що подарувати на Новий рік 2023 року кожному знаку Зодіаку
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Астролог розповіла, що найкраще подарувати кожному із зодіакальних представників
При виборі подарунків на Новий рік Чорного Кролика можна врахувати не тільки вподобання того, кого ви хочете привітати, а й знак Зодіаку людини. Астрологи вважають, що гороскоп може розповісти дуже багато про кожного з нас, у тому числі вказати, які презенти можуть бути для нас найбажанішими. Адже хтось чекає на матеріальний подарунок, а комусь буде сповна уваги і доброго побажання.
Як вибрати подарунок на Новий рік 2023 для кожного знаку Зодіаку, йдеться у Телеграм-каналі астролога Аріни Артурівни. Кожен із 12 представників зодіакального кола має особливі вподобання та бажання. Звернувши увагу на гороскоп людини, ви точно вгадаєте з новорічним подарунком.
Що подарувати кожному знаку Зодіаку
- Овен – смачна жирна їжа або подарунковий абонемент у фітнес-клуб.
- Телець — солодощі, приємні дрібнички та масаж у SPA.
- Близнюки – новий гаджет чи онлайн-курси.
- Рак — одяг, свічки, шкарпетки, білизна, парфуми.
- Лев – щось дороге та шикарне, можете навіть не знімати цінник.
- Діва – гроші.
- Терези — сертифікат в салон краси на ламінування брів, уколи краси або чоловічий педикюр, стрижку бороди.
- Скорпіон — погашення їхнього боргу, іпотеки чи кредиту, у крайньому разі — секс.
- Стрілець — поїздка на гірськолижний курорт або хоча б лижні рукавички.
- Козеріг — дорогий алкоголь або годинник.
- Водолій — подаруйте їм свободу.
- Риби — щось романтичне, пляшку вина та домашні капці, а подарунок, зроблений своїми руками, зворушить їх до сліз.
Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить у новорічні та різдвяні свята.