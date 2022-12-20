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Діві – гроші, Тельцю – солодощі: що подарувати на Новий рік 2023 року кожному знаку Зодіаку

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Подарунок можна підібрати з урахуванням Зодіаку Новина оновлена 20 грудня 2022, 23:34
Подарунок можна підібрати з урахуванням Зодіаку. Фото pixabay.com

Астролог розповіла, що найкраще подарувати кожному із зодіакальних представників

При виборі подарунків на Новий рік Чорного Кролика можна врахувати не тільки вподобання того, кого ви хочете привітати, а й знак Зодіаку людини. Астрологи вважають, що гороскоп може розповісти дуже багато про кожного з нас, у тому числі вказати, які презенти можуть бути для нас найбажанішими. Адже хтось чекає на матеріальний подарунок, а комусь буде сповна уваги і доброго побажання.

Як вибрати подарунок на Новий рік 2023 для кожного знаку Зодіаку, йдеться у Телеграм-каналі астролога Аріни Артурівни. Кожен із 12 представників зодіакального кола має особливі вподобання та бажання. Звернувши увагу на гороскоп людини, ви точно вгадаєте з новорічним подарунком.

Що подарувати кожному знаку Зодіаку

  • Овен – смачна жирна їжа або подарунковий абонемент у фітнес-клуб.
  • Телець — солодощі, приємні дрібнички та масаж у SPA.
  • Близнюки – новий гаджет чи онлайн-курси.
  • Рак — одяг, свічки, шкарпетки, білизна, парфуми.
  • Лев – щось дороге та шикарне, можете навіть не знімати цінник.
  • Діва – гроші.
  • Терези — сертифікат в салон краси на ламінування брів, уколи краси або чоловічий педикюр, стрижку бороди.
  • Скорпіон — погашення їхнього боргу, іпотеки чи кредиту, у крайньому разі — секс.
  • Стрілець — поїздка на гірськолижний курорт або хоча б лижні рукавички.
  • Козеріг — дорогий алкоголь або годинник.
  • Водолій — подаруйте їм свободу.
  • Риби — щось романтичне, пляшку вина та домашні капці, а подарунок, зроблений своїми руками, зворушить їх до сліз.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить у новорічні та різдвяні свята.

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#Подарунки #Гороскоп на Новий рік