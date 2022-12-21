Останнє новомісяччя 2022 року: які події воно віщує і що заборонено робити в цей день

Астрологи закликають у молодик задуматися про плани на новий рік

Після зимового сонцестояння очікується ще одна важлива дата – молодик у знаку Козеріг, точна фаза якого припадає на 12:16 за Києвом 23 грудня 2022 року. Астрологи вважають, що молодик привносить колосальну енергію, яку можна спрямувати на планування та мрії. Молодий місяць — це час нових можливостей і горизонтів.

Проте грудневий молодик доводиться на заповзятливого Козерога, тому одне з головних завдань цього разу — довести до кінця те, що вже розпочато. Це заключне новомісяччя у 2022 році дасть нам останній поштовх до того, щоб взяти під контроль свою долю і зробити впевнений стрибок уперед у 2023 році. Чим особливий молодик 23 грудня 2022 року, що можна і не можна робити цього дня – читайте у матеріалі "Телеграф".

Значення грудневого молодика

Молодий місяць — прекрасний час для вивчення нових навичок і першого кроку, пише popsugar. Місяць увійде у знак Козерога, отже очікуються прояви управлінських здібностей і амбіцій. Земний знак символізує ініціативність, що робить новомісяччя ідеальним часом для реалізації великих бізнес-ідей, прохань про підвищення або вивчення перспективних у плані прибутку навичок. За словами астрологів, настав ідеальний час, щоб заземлитися, встановити межі та перевести свої цілі в дію. Візуалізація вашої мети може налаштувати вас на успішний 2023 рік.

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Грудневий молодик закликає нас розлучитися зі всім старим і вітає будь-які нові вібрації, пише bustle. Ми зможемо стати цілеспрямованішими і дивитися на речі більш практично.

Що потрібно зробити в день грудневого місяця:

Організуйте своє життя. Це чудовий час, щоб навести порядок у своєму просторі, влаштувати перестановку в кімнаті та впорядкувати цілі та плани, які допоможуть вам досягти успіху у 2023 році.

Це чудовий час, щоб навести порядок у своєму просторі, влаштувати перестановку в кімнаті та впорядкувати цілі та плани, які допоможуть вам досягти успіху у 2023 році. Упорядкуйте всі завдання. Перегляньте, відредагуйте та внесіть останні штрихи у ваші проєкти та виконайте доручення, які відкладали.

Перегляньте, відредагуйте та внесіть останні штрихи у ваші проєкти та виконайте доручення, які відкладали. Складіть план на 2023 рік. Визначтеся з практичними цілями на наступний рік. Подумайте як про кар’єрні справи, так і про бажання душі. Не бійтеся мріяти масштабно!

Визначтеся з практичними цілями на наступний рік. Подумайте як про кар’єрні справи, так і про бажання душі. Не бійтеся мріяти масштабно! Примиріться з минулим. У молодик вас може охопити ностальгія. Відпустіть минуле: зробіть запис у щоденнику або завітайте до психолога, наприклад.

Що не можна робити на молодик 23 грудня:

Надмірно раціоналізувати емоції. Не варто розбирати та аналізувати свої почуття, просто піддайтеся їм. Якщо хочеться покопатися у думках, то заручіться підтримкою того, кому довіряєте.

Не варто розбирати та аналізувати свої почуття, просто піддайтеся їм. Якщо хочеться покопатися у думках, то заручіться підтримкою того, кому довіряєте. Відсувати відпочинок та відновлення на задній план. Приділіть час самим собі, зарядіться енергією та встигніть насолодитися тишею перед насиченим періодом свят.

Приділіть час самим собі, зарядіться енергією та встигніть насолодитися тишею перед насиченим періодом свят. Приймати все на свій рахунок. У період молодика люди можуть бути емоційними, не варто реагувати на той чи інший прояв та приймати чужі слова та рішення близько до серця.

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