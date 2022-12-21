Як молодик 23 грудня вплине на всі Знаки Зодіаку: прогноз астролога

До кінця місяця ситуація стабілізується, і все буде набагато спокійніше та краще

У п’ятницю, 23 грудня, відбудеться останній у 2022 році молодик, який пройде у знаку Козеріг. Попри те, що в основному такі події завжди позитивні, адже молодик — це час нових можливостей, однак, на жаль, так не завжди.

Як зазначила астролог Анна Єфремова у своєму телеграм-каналі, у цей період можливі апатія, занепад сил і "думки всякі". Тому в цей час варто бути вкрай обережними та берегти свої нерви. Що ж чекає на кожен знак Зодіаку — читайте далі.

Гороскоп на Молодий місяць 23 грудня: всі знаки Зодіаку

Овнов накриє хвилею депресії за фактом спілкування з батьком або того, що ви знаходитесь далеко від будинку або через те, що змушені залишити будинок. На тельців чекають проблеми з розумінням свого оточення, а також переживання про можливості взаємодії з партнером та іншими людьми. Близнюків — претензії та невдоволення іншими людьми, втома від спілкування, внутрішній діалог, боротьба із зовнішніми обставинами.

Раки намагатимуться знайти різні розв'язання своїх проблем та бентежливих питань, проте сил на це не буде. Львів чекають розв'язання питань щодо нерухомості та майна в цілому та переживання на цей рахунок, так само питання дітей. Діви — фокус уваги та основні витрати морального ресурсу будуть пов’язані з будинком, офісом, питаннями тимчасової та постійної дислокації. Т

Терезам варто подумати про майбутнє, свої заробітки та способи добування ресурсів для життя, а так само як все це організовувати. На Скорпіонів чекають особистий занепад сил, який призведе до аналізу того, "хто я, що я, для чого я?", переживання з приводу заробітків та реорганізації робочих процесів. У Стрільців може виникнути бажання духовно зростати або вчиться чогось нового пізнаючи процеси світобудови.

Козероги зіткнуться із ситуацією коли, те, що вони заробили чи отримали, доведеться віддати чи просто залишити. Водоліїв чекають питання, пов’язані з роботою. Їм треба буде все встигнути. Риби — готуйтеся до батьківських зобов’язань, або до з’ясування стосунків з батьками, вчителями, наставниками. На вас чекає організація цих процесів і всього, що з ним пов’язано.

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