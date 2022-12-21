Гороскоп на 22 грудня: чудовий день, коли можна завести корисні та цікаві знайомства

День буде дуже сприятливим для зустрічей із новими знайомими.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 22 грудня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб удача не залишила вас цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Перерахуйте гроші з скарбнички — зірки впевнені, що вистачить і на шопінг, і на розваги. Тільки відкладіть великі покупки – швидше за все вони будуть невдалими. Велика можливість приємної зустрічі зі старими друзями. Також це чудовий день для того, щоб позбутися поганої звички. Зазначимо, що у Овнів завжди збуваються мрії.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день обіцяє бути вдалим, він ознаменує зростання вашого творчого та ділового потенціалу, хоча можлива деяка розгубленість через привабливі ділові пропозиції. Цікаві зустрічі забезпечені, особливо жінкам, які відчуватимуть пильну увагу чоловіків.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День, коли можна загадувати бажання. І вони неодмінно здійсняться. Сприятливими є контакти, накопичення інформації, торгові угоди, подорожі, проєктування нових справ. Обов’язково спробуйте знайти час для прогулянок на свіжому повітрі.

Рак (22 червня — 22 липня)

Вдалий плідний день, можна досягти відмінних результатів у багатьох справах. Ви виявляєте варту заздрості винахідливість, легко переборюєте перепони, що виникають на шляху. Утримайтеся від з’ясування стосунків з оточуючими людьми – наполягти на своєму можна й іншим разом.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Цей день сприятливий для зміни форми діяльності, творчості та започаткування нових справ. Творчі та ділові контакти незабаром принесуть багато користі. Імовірні нові знайомства, а також зустрічі з людьми, за якими ви нудьгували. Можливі несподівані надходження, подарунки, вдалі покупки.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День ознаменує зростання вашого творчого потенціалу та обіцяє бути вдалим. Ваш успіх залежатиме від рішучості та передбачливості. Не слід відмовлятися від вигідної ділової пропозиції, міняти місце роботи чи сферу діяльності.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогоднішній день буде добрим з усіх боків. Вам вдасться укласти кілька вигідних угод, можливо, ви отримаєте цікаву та привабливу пропозицію про співпрацю. Також день підходить для нових знайомств та започаткування відносин, а також зміцнення вже наявних зв’язків.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

На вас чекає насичений день. Справ виявиться більше, ніж можна було очікувати, причому всі вони будуть різними. Друга половина дня обіцяє несподівані візити. Гості приїдуть здалеку та привезуть добрі новини. Імовірні вдалі покупки та угоди, а також пропозиції щодо роботи.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

День буде сприятливим для спілкування. На вас чекають незвичайні зустрічі, цікаві знайомства. Не виключено, що невдовзі ви отримаєте якісь цікаві пропозиції. Ймовірно, вдале розв'язання фінансових питань, не виключені грошові надходження з несподіваних джерел.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

День добре підійде для того, щоби взятися за нові справи. Також день буде сприятливим для зустрічей та переговорів. Вечір варто провести з найближчими людьми: спілкування з ними буде особливо приємним. Можливе відновлення старих зв’язків, примирення після сварки. До речі, Козерогам судилося розбагатіти.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Спокійний приємний день. Вам ні про що не доведеться турбуватися. Обставини будуть складатися вдало, ви зможете і реалізувати старі плани, і здійснити те, що задумали зовсім недавно. Не відмовляйтеся від незвичайних пропозицій: є шанс отримати новий досвід, який незабаром стане вам у пригоді. До речі, Водолії шалено закохаються у грудні 2022 року.

Риби (20 лютого — 20 березня)

День підійде для того, щоб обговорювати плани, говорити про майбутнє з людьми, досвід яких ви довіряєте. Буде шанс отримати корисні поради та підказки. До того ж підійде день і для того, щоб робити покупки: вони будуть вдалими, до того ж ви отримаєте масу задоволення.