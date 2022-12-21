Що приготували зірки вогненним знакам Зодіаку: прогноз на 2023 рік для Овна, Лева та Стрільця

Астролог розповіла, чого чекати від нового року Овнам, Левам та Стрільцям

У Рік Чорного Водяного Кролика на знаків Зодіаку вогненної стихії очікується як позитивні зміни у житті, так і періодитруднощів. Астрологічний прогноз на 2023 рік для кожного з вогненних знаків озвучила астролог Аріна Артурівна у коментарі "Телеграфу".

Гороскоп Овна на 2023 рік

На Овнів чекають суворі випробування на міцність. У поїздках можливі небезпеки, аварії та інші неприємності, крадіжки. Можливі сутички із сусідами, конфлікти з іноземцями та проблеми з навчанням. У 2023 році Овни можуть зіткнутися з розлукою, розривом зв’язку, діями у напрямку розлучення. Цей період спостерігатиметься з липня по вересень, те, що віджило себе, — піде. Але якщо ви самотні, то в цей період чекайте на повернення колишніх, і якщо є, що повертати і клеїти, то сміливо беріться за реставрацію стосунків. Жінкам-Овнам доведеться утримувати свого партнера, або він буде "чорною дірою", в яку йдуть кошти сім’ї. Багато хто зустріне своїх партнерів за кордоном або знайомство відбудеться в соціальних мережах, партнер виявиться іноземцем. З лютого сміливо починайте свою справу чи переїзд.

Гороскоп Лева на 2023 рік

2023 рік обіцяє зміни у кар’єрі та способі життя або зміни важливих цілей у напрямі професійної діяльності. Можлива розлука з близькими або розрив зв’язків із постійними партнерами. Імовірна зміна постійної роботи або профпереорієнтація. Це буде початком нового успішного шляху. Леви зможуть реалізуватися, відкривши ФОП та стати незалежними. Є небезпека конфліктів із начальством чи проблеми з батьками: раптова хвороба, травма чи догляд одного з батьків. На багатьох асцендентних Львів чекають розриви, розлучення та довгі розставання в особистому житті. Для всіх Львів 2023 року дуже сприятливий для зачаття.

Гороскоп Стрільця на 2023 рік

Стрільці весь 2023 рік будуть на коні. Енергія б’є ключем, заряджаючи натхненням та ентузіазмом. Готуйтеся до нових звершень та великого успіху. Але краще зарядитися підтримкою партнерів, ніж діяти поодинці. Можливі суперечності, але без переходу в конфронтацію. 2023 рік буде непростим. Доведеться взяти відповідальність не лише за себе, а й за інших. Загостриться суперництво, нетерпимість до оточення. Активізуються конкуренти та вороги, які завдадуть Стрільцям масу незручностей. Ви можете зіткнутися з агресією та хвилею негативу. Можливий розрив стосунків.

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