Названі знаки Зодіаку, яким останній молодик 2022 року принесе удачу

На Тельця, Діву, Скорпіона та Риб грудневий молодик вплине найменше

Наближається важлива космічна подія – останній молодик 2022 року, який відбудеться 23 грудня. Астрологи вважають, що такі періоди круто змінюють життя всіх, але є ті знаки Зодіаку, яких новий Місяць торкнеться найменше.

За словами астрологів, вдалим та сприятливим грудневий молодик буде для чотирьох зодіакальних представників – Тельця, Діви, Скорпіона та Риб. У цей час їхні мрії можуть здійснитися, а думки про майбутнє набути чітких обрисів.

Телець

Цей енергійний молодик надихає вас заглибитись у список бажань для подорожей, пише bustle. Будьте відкриті для нових вражень, вони можуть підняти вашу кар’єру або повністю змінити ваші погляди. Молодий місяць — ідеальний час, щоб сісти і записати всі свої думки, мрії та плани на наступний рік. Гороскоп для Тельця на сьогодні читайте на сайті.

Діва

Молодий місяць допоможе вам насолоджуватися простими задоволеннями. Може бути, у вас припадає пилом якийсь творчий проєкт на дальній полиці? Новий Місяць спонукає вас поринути у свої починання. У цей час особлива увага приділяється грайливості та цікавості, а це означає, що вам може пощастити повернутися до старого проєкту чи хобі у молодик. Пам’ятайте, перфекціонізм — це невпинне та нескінченне прагнення. Використовуйте енергію цього Місяця, щоб просто творити та насолоджуватися, не турбуючись про результат! Що чекає на Діву сьогодні, говориться в гороскопі на день.

Скорпіон

У той час як решта світу, здається, вагається, молодик спонукає вас зробити крок назад. Цей Місяць присвячений спокійним роздумам, аналізу вашого зростання та спробам дивитися на речі з більш логічної, а не емоційної точки зору. Молодий місяць в Козерозі дасть вам уявлення про те, що приготував для вас 2023 рік. Минуле залишилося в минулому, то чому б не використати цей місяць, щоб зазирнути в майбутнє? Яким буде цей день для Скорпіона, дізнайтесь у гороскопі на сьогодні.

Риби

Ви виявите, що цей молодик буде особливо сприятливим. Це необхідне нагадування про те, що треба покладатися на свою спільноту. Нові дружні відносини можуть бути сформовані прямо зараз. Намагайтеся не дозволяти своїм емоціям взяти гору. Ви можете вважати необхідним змінити ситуацію та підійти до проблеми по-новому. А ще виявите правильне поєднання забаганки та структурованості, яке допоможе вам організувати свої думки. Що підготували зірки Рибам сьогодні, розповість щоденний гороскоп.

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