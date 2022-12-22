Що очікує повітряних знаків Зодіаку в 2023 році: прогноз для Близнюків, Терезів і Водолія

Астролог спрогнозувала, як складеться новий рік для Терезів, Водоліїв та Близнюків

Наступний рік Чорного Водяного Кролика принесе різні події у життя знаків Зодіаку повітряної стихії. Хтось із представників досягне успіху, а на когось чекають випробування. Астрологічний прогноз для Близнюків, Терезів та Водолія озвучила астролог Аріна Артурівна у коментарі "Телеграфу".

Гороскоп Близнюків на 2023 рік

Головне, не квапити події і з часом все складеться так, як треба. Запасіться терпінням. Близнюки у новому році зможуть зміцнити дружні та партнерські стосунки. Гарантований приплив життєвої енергії, натхнення та творчого ентузіазму, що сприятливо позначиться як на самопочутті та настрої, так і житті загалом. У 2023 році важливо зібрати працездатну та цілеспрямовану команду однодумців. Або до вже наявної команди прийдуть нові члени, внесуть свіжі ідеї, створять нові можливості. Нові друзі можуть виявитися дуже впливовими чи високопрофесійними фахівцями. Цього року буде багато ненависників. Складний час для стосунків буде з травня до серпня.

Гороскоп Терезів на 2023 рік

Обставини змусять Терезів порвати з минулим. У 2023 році на вас чекає боротьба з дитячими комплексами та травмами. Ви опинитеся в центрі уваги сім’ї, що загрожує або розпадом сімейних зв’язків, або навпаки їх зміцненням. Як повернеться удача, залежить тільки від вас. Будинок стане зоною прояву вашого особистого контролю за ресурсами. Швидше за все, у 2023 році ви розпочнете капремонт. Зміни у житті родичів суттєво позначаться на вашому житті. На вас чекають хворобливі переустановки, які в результаті приведуть до кращого. Імовірний бунт проти сімейних цінностей і традицій. Зрештою, це може призвести до того, що ви раптово покинете батьківський дах і вирушите у вільне плавання, станете незалежною самостійною людиною.

Гороскоп Водолія на 2023 рік

Водолії знайдуть внутрішню силу, цілісність і сміливість. У 2023 році їм захочеться побути наодинці із собою, піти вглиб себе з метою самопізнання та самореалізації. Водоліям буде властиво дивитися на світ ніби збоку, але водночас відчувати чуже страждання і біль. Тому для них ідеально підійде участь у благодійності, або ви захочете взяти дитину-сироту, яка залишилася без батьків через війну. Виросте інтерес до психології та медицини. Можливо, ви зможете знайти своє справжнє призначення і в результаті станете по-справжньому щасливими. Головне, не відмовляйтеся повністю від контактів із зовнішнім світом.

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